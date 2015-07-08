مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، زمان و مسیرهای راهپیمایی سراسری روز قدس به این شرح است:
ا- گرگان ساعت ۱۱:۳۰ از میدان وحدت به طرف چهار راه میدان، خیابان شهید رجایی و مصلی وحدت
۲- بندرگز ساعت ۱۱ از مقابل پمپ بنزین به طرف مسجد جامع.
۳- گنبدکاووس ساعت ۱۱ از مسجد قائمیه به طرف مصلی امام جعفر صادق (ع).
۴- آزادشهر ساعت ۱۱ از مقابل سپاه به سمت مصلی خاتم الانبیاء (ص).
۵- کردکوی ساعت ۱۱:۳۰ از میدان انقلاب به طرف مصلی نمازجمعه.
۶- علی آبادکتول ساعت ۱۱:۳۰ از مسجد محمدیه به سمت مصلی امام رضا(ع).
۷- مراوه تپه بعد از نماز جمعه و از مصلی تا میدان مرکزی.
۸- کلاله ساعت ۱۱ ازمقابل مسجد جامع تا میدان امام خمینی(ره).
۹- مینودشت ساعت ۱۲ از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی.
۱۰- گالیکش ساعت ۱۱:۳۰ از خیابان گلزار شهدا به طرف مسجد جامع.
۱۱- رامیان ساعت ۱۱:۳۰ از مسجد جعفری تا مسجد جامع.
۱۲- گمیشان ساعت ۱۰ از میدان امام خمینی (ره) به طرف مصلی.
۱۳- بندرترکمن ساعت ۱۱ ازمیدان مختومقلی تا چهار راه شهید کاسب.
۱۴- آق قلا ساعت ۱۰:۳۰ از میدان وحدت تا فلکه قدس.
۱۵- سرخنکلاته ساعت ۱۱ از چهار راه کمربندی تا مسجد جامع.
۱۶- اینچه برون ساعت ۱۱ از مقابل بخشداری تا مصلی نماز جمعه.
۱۷- فاضل آباد ساعت ۱۱:۳۰ از گلزار شهدای گمنام تا مسجد جامع.
۱۸- فراغی ساعت ۱۱:۳۰ از مقابل مصلی به طرف مسجد رسول اعظم (ص).
۱۹- سیمین شهر بعد از نماز جمعه از مصلی تا سه راهی آزادی.
۲۰- نوده خاندوز ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد جامع تا میدان مرکزی.
۲۱- نگین شهر ساعت ۱۱ ازمسجد جامع تا مصلی.
۲۲- دلند ساعت ۱۱ از مقابل حوزه مقاومت بسیج تا مسجد جامع.
۲۳- خان ببین ساعت ۱۱:۳۰ از روبروی کلانتری تا مسجد جامع.
۲۴- نوکنده ساعت ۱۱:۳۰ از مقابل شهرداری تا مصلی.
۲۵- انبارالوم ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل بخشداری به طرف مصلی.
۲۶- روستای گلیداغ بعد از نماز جمعه از مصلی تا میدان مرکزی.
۲۷- روستای قازان قایه بعد از نماز جمعه از مصلی تا میدان مرکزی.
۲۸- تاتار علیا ساعت ۱۱ ازمیدان مرکزی تا مسجد جامع.
۲۹- روستای کرند ساعت ۱۱ از چهار راه عرفانیه تا مسجد سلفیه.
۳۰- روستای داشلی برون ساعت ۱۲ تجمع درمسجد جامع روستا.
۳۱- روستای دوزین ساعت ۱۰ از مسجد جامع به سمت جهادکشاورزی.
۳۲- روستای صادق آبادساعت ۹:۳۰ از مسجد امام صادق (ع) تا مدرسه صدیقه کبری (س).
۳۳- مزرعه کتول ساعت ۱۱:۳۰ از حوزه مالک اشتر تا میدان امام حسین(ع).
۳۴- روستای شیرنگ علیا ساعت ۱۰ ازحوزه بسیج ثارالله تا دبیرستان حضرت زهرا (س).
۳۵- روستای قره بلاغ ساعت ۱۱ از میدان قرآن به سمت مدرسه شهید چوبین.
۳۶- سنگدوین ساعت ۱۱ ازمسجد محمد رسول الله (ص) تا مسجد صاحب الزمان(عج).
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