مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، زمان و مسیرهای راهپیمایی سراسری روز قدس به این شرح است:

ا- گرگان ساعت ۱۱:۳۰ از میدان وحدت به طرف چهار راه میدان، خیابان شهید رجایی و مصلی وحدت

۲- بندرگز ساعت ۱۱ از مقابل پمپ بنزین به طرف مسجد جامع.

۳- گنبدکاووس ساعت ۱۱ از مسجد قائمیه به طرف مصلی امام جعفر صادق (ع).

۴- آزادشهر ساعت ۱۱ از مقابل سپاه به سمت مصلی خاتم الانبیاء (ص).

۵- کردکوی ساعت ۱۱:۳۰ از میدان انقلاب به طرف مصلی نمازجمعه.

۶- علی آبادکتول ساعت ۱۱:۳۰ از مسجد محمدیه به سمت مصلی امام رضا(ع).

۷- مراوه تپه بعد از نماز جمعه و از مصلی تا میدان مرکزی.

۸- کلاله ساعت ۱۱ ازمقابل مسجد جامع تا میدان امام خمینی(ره).

۹- مینودشت ساعت ۱۲ از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی.

۱۰- گالیکش ساعت ۱۱:۳۰ از خیابان گلزار شهدا به طرف مسجد جامع.

۱۱- رامیان ساعت ۱۱:۳۰ از مسجد جعفری تا مسجد جامع.

۱۲- گمیشان ساعت ۱۰ از میدان امام خمینی (ره) به طرف مصلی.

۱۳- بندرترکمن ساعت ۱۱ ازمیدان مختومقلی تا چهار راه شهید کاسب.

۱۴- آق قلا ساعت ۱۰:۳۰ از میدان وحدت تا فلکه قدس.

۱۵- سرخنکلاته ساعت ۱۱ از چهار راه کمربندی تا مسجد جامع.

۱۶- اینچه برون ساعت ۱۱ از مقابل بخشداری تا مصلی نماز جمعه.

۱۷- فاضل آباد ساعت ۱۱:۳۰ از گلزار شهدای گمنام تا مسجد جامع.

۱۸- فراغی ساعت ۱۱:۳۰ از مقابل مصلی به طرف مسجد رسول اعظم (ص).

۱۹- سیمین شهر بعد از نماز جمعه از مصلی تا سه راهی آزادی.

۲۰- نوده خاندوز ساعت ۱۰:۳۰ از مسجد جامع تا میدان مرکزی.

۲۱- نگین شهر ساعت ۱۱ ازمسجد جامع تا مصلی.

۲۲- دلند ساعت ۱۱ از مقابل حوزه مقاومت بسیج تا مسجد جامع.

۲۳- خان ببین ساعت ۱۱:۳۰ از روبروی کلانتری تا مسجد جامع.

۲۴- نوکنده ساعت ۱۱:۳۰ از مقابل شهرداری تا مصلی.

۲۵- انبارالوم ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل بخشداری به طرف مصلی.

۲۶- روستای گلیداغ بعد از نماز جمعه از مصلی تا میدان مرکزی.

۲۷- روستای قازان قایه بعد از نماز جمعه از مصلی تا میدان مرکزی.

۲۸- تاتار علیا ساعت ۱۱ ازمیدان مرکزی تا مسجد جامع.

۲۹- روستای کرند ساعت ۱۱ از چهار راه عرفانیه تا مسجد سلفیه.

۳۰- روستای داشلی برون ساعت ۱۲ تجمع درمسجد جامع روستا.

۳۱- روستای دوزین ساعت ۱۰ از مسجد جامع به سمت جهادکشاورزی.

۳۲- روستای صادق آبادساعت ۹:۳۰ از مسجد امام صادق (ع) تا مدرسه صدیقه کبری (س).

۳۳- مزرعه کتول ساعت ۱۱:۳۰ از حوزه مالک اشتر تا میدان امام حسین(ع).

۳۴- روستای شیرنگ علیا ساعت ۱۰ ازحوزه بسیج ثارالله تا دبیرستان حضرت زهرا (س).

۳۵- روستای قره بلاغ ساعت ۱۱ از میدان قرآن به سمت مدرسه شهید چوبین.

۳۶- سنگدوین ساعت ۱۱ ازمسجد محمد رسول الله (ص) تا مسجد صاحب الزمان(عج).