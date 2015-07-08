به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری شامگاه چهارشنبه برای شرکت در اجلاس مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، عازم روسیه شد.
در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری حضور داشتند.
رییس جمهوری در گفت و گویی با خبرنگاران با اشاره به اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی اجلاسهای منطقهای اظهارداشت: این اجلاس ها فرصت مناسبی است که دیدگاههای کشورمان را در خصوص مسایل مهم منطقه ای و جهانی تشریح کنیم.
روحانی گفت: برگزاری اجلاس های منطقه ای در شرایطی که جهان از لحاظ اقتصادی از تکقطبی بودن و از لحاظ سیاسی از یکجانبهگرایی فاصله گرفته است، اهمیت مضاعفی دارند و با حضور در آنها میتوانیم، اهداف سیاسی و اقتصادی کشورمان را پیگیری کنیم.
رییس جمهوری به جایگاه سیاسی و امنیتی سازمان همکاری شانگهای و جایگاه اقتصادی گروه بریکس متشکل از کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور پرداخت و افزود: جمهوری اسلامی ایران میتواند با اعضای هر دو اجلاس همکاریهای گستردهای ایجاد نماید.
روحانی خاطرنشان کرد: در اجلاس سران شانگهای و بریکس نظرات و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران بیان خواهد شد و در حاشیه آن ملاقاتهایی با کشورهای مختلف خواهیم داشت.
رییس جمهوری همچنین به مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ اشاره کرد و گفت: مذاکرات کشورمان با ۱+۵ روزهای حساسی را سپری می کند و جمهوری اسلامی ایران خود را برای پسامذاکره و پسا تحریم آماده میکند که به واسطه آن، روابط کشورمان با همه کشورها از جمله کشورهای عضو این دو اجلاس توسعه خواهد یافت.
روحانی در خصوص تبدیل کشورمان به یکی از اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای نیز اظهارداشت: در سازمان همکاری شانگهای عضو ناظر هستیم و تبدیل شدن به عضو دائم به یک پروسه زمانی نیاز دارد و البته در این اجلاس نسبت به اعضای ناظر از جمله جمهوری اسلامی ایران، هند و پاکستان اظهارات صریحی مطرح خواهد شد و بیتردید کشورمان در آینده میتواند به جمع اعضای دائم این سازمان بپیوندد.
کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با داشتن نیمی از جمعیت جهان و ۲۸ درصد قدرت اقتصادی آن، اعضای گروه بریکس را تشکیل می دهند.
سازمان همکاری شانگهای نیز شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است.علاوه بر این اعضای اصلی، مغولستان، ایران، پاکستان، هند و افغانستان نیز اعضای ناظر این سازمان هستند.
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