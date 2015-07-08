به گزارش خبرنگار مهر، عابدین میر دریکوندی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: این آتش سوزی از ساعت ۱۹ روز سه شنبه (دیروز) در منطقه تخت چان واقع در بخش شرقی شهرستان پلدختر آغاز شده و ساعت سه بامداد روز چهارشنبه مهار شده است.

وی افزود: این آتش سوزی دوباره از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه آغاز شده و به علت صعب العبور بودن منطقه و نبود امکانات و نیروی انسانی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: این آتش سوزی با کمک نیروهای مردمی، ستاد اطفای حریق شهرستان، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، هلال احمر و غیره در حال مهار شدن است.

میردریکوندی افزود: هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به جنگل ها و مراتع شهرستان مشخص نشده وعلی رغم تلاش فراوان مردم و نیروهای امدادی آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر از مسئولان استان و کشور خواست امکانات اطفا حریق مانند آتش کوب و غیره و همچنین نیروی انسانی و اعتبار بیشتری را در اختیار این اداره قرار دهند.

وی گفت: علت آتش سوزی مشخص نیست ولی به احتمال قوی اختلاف محلی در این آتش سوزی نقش داشته است.

میردریکوندی افزود: تلاش برای شناسایی عامل یا عاملان وقوع این آتش سوزی از سوی اداره منابع طبیعی شهرستان پلدختر ادامه دارد.