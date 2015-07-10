بازیگران فیلم «گس» در سینما فرهنگ بلیت فروشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غفاری و رویا جاویدنیا بازیگران فیلم سینمایی «گس» به کارگردانی کیارش اسدی زاده، فردا شنبه ۲۰ تیرماه در سانس ساعت ۲۱ این فیلم در گیشه سینما فرهنگ می ایستند و برای این فیلم سینمایی بلیت فروشی می کنند.

این دو بازیگر که در نخستین سانس از نمایش این فیلم سینمایی پس از پایان تعطیلات سوگواری شهادت امام علی (ع) در سینما فرهنگ برای فیلم «گس» بلیت فروشی می کنند درباره این فیلم سینمایی با مردم صحبت خواهند کرد.

فیلم سینمایی «گس» نخستین تجربه سینمایی کیارش اسدی زاده است که از ۱۶ خردادماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده و همزمان با اکران این فیلم در ایران در سینماهای ایتالیا نیز روی پرده رفته است. این فیلم روايت زنجيروار زندگی چند خانواده با دردی مشترک است.

علاوه بر محمدرضا غفاری و رویا جاویدنیا، بازیگرانی چون صابر ابر، پانته آ پناهی ها، احسان امانی، شبنم مقدمی و مهسا علافر در این فیلم سینمایی ایفای نقش می کنند.