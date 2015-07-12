تمهیدات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب در مصلای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شیرمردی رئیس ستاد نماز جمعه تهران در نشست خبری ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر، اظهار کرد: مطابق تقویم عید سعید فطر روز شنبه آینده است، اما به محض اعلام عید از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، ما آمادگی داریم که نماز عید سعید فطر را در روز جمعه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار کنیم.

وی افزود: نماز عید سعید فطر امسال به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام شیرمردی با بیان اینکه ۱۵ کمیته توسط ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر تشکیل شده است، گفت: طبق تمهیدات کمیته حمل و نقل این ستاد از ساعت چهار صبح روز عید، متروی تهران آماده انتقال نمازگزاران به مصلای تهران است.

رئیس ستاد نماز جمعه تهران تاکید کرد: ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس و ۵۵۰ دستگاه خودروی ون در روز برگزاری نماز عید سعید فطر آماده انتقال نمازگزاران به مصلی هستند.

وی تاکید کرد: در روز اقامه نماز، ناوگان متروی تهران و اتوبوسرانی از اذان صبح تا اذان ظهر به صورت رایگان مردم تهران را به سمت مصلی و از مصلی به نقاط مختلف شهر منتقل می‌کنند.

حجت‌الاسلام شیرمردی با بیان اینکه به تعداد کافی پارکینگ برای نمازگزاران در نظر گرفته شده است، گفت: یک پارکینگ ۷-۶هزار نفری در شمال مصلای امام خمینی (ره) و همچنین پارکینگ عباس‌آباد در جنوب مصلی که ۵-۴هزار ظرفیت پارک ماشین دارد، در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد نماز جمعه تهران افزود: پارکینگ‌های بیهقی، بنیاد مستضعفان، استانداری، سازمان راه‌آهن و همچنین وزارت راه، ظرفیت ۵-۴ هزار ماشین را دارند که برای روز اقامه نماز در نظر گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از هزاران نفر از عوامل پلیس راهور، کار امنیت و سازماندهی مردم و خیابان‌های اطراف مصلای تهران را بر عهده دارند، گفت: یکی از مشکلات سال گذشته، عدم آشنایی مردم با درهای خروجی و ورودی مصلی بود که امسال این موضوع از طریق توزیع نقشه مصلی و خیابان‌های اطراف و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب، مرتفع شده است.

رئیس ستاد نماز جمعه تهران تاکید کرد: در صبح روز عید فطر، ایستگاه‌های صلواتی پیش‌بینی شده است و همچنین در اتوبوس‌ها از مردم پذیرایی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام شیرمردی با بیان اینکه یکی از کمیته‌های ستاد برگزاری نماز عید فطر، کمیته امداد و نجات و کمیته بهداشت است، گفت: تمامی نمازگزاران در روز عید بیمه هستند و اگر مشکلی برای آنها پیش بیاید، توسط اورژانس به صورت رایگان درمان خواهند شد.

وی افزود: بیش از سه هزار نفر در کمیته انتظامات و اجراییات، کار راهنمایی مردم را بر عهده دارند که ما از مردم خواهش می‌کنیم به تذکرات عوامل این کمیته و همچنین پلیس راهور توجه داشته باشند.

رئیس ستاد نماز جمعه تهران با بیان اینکه در تمامی میادین شهر، دستگاه‌های اتوبوس برای انتقال نمازگزاران به مصلای تهران و همچنین بالعکس در نظر گرفته شده است، گفت: من از مردم شریف تهران تقاضا دارم که حتی‌الامکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنند که در این زمینه فاصله حرکت قطار متروی تهران هر سه دقیقه یک بار در ایستگاه‌ها به سمت مصلای تهران آماده خدمات‌رسانی هستند.

حجت‌الاسلام شیرمردی گفت: برنامه‌ نماز عید سعید فطر تهران در مصلای امام خمینی (ره) راس ساعت هفت صبح با تلاوت قرآن، مدیحه‌سرایی و تواشیح آغاز می‌شود و امیدواریم که بتوانیم راس ساعت هشت صبح، نماز عید را به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: کلیه درهای مصلای تهران از اذان صبح روز عید باز خواهد بود.