صلح آميز نبودن فعاليت هاي هسته اي ايران توطئه است/ هيچ زورگويي نمي تواند ايرانيان را از حق خود محروم كند

به گزارش خبرنگار"مهر"هادي ساعي دارنده مدال طلاي المپيك آتن با بيان اينكه شما ورزشكاران پيام آوران صلح و دوستي درجهان هستيد ، اظهار داشت : ايراني پيشگام تكنولوژي هاي برتر، سرآمد همه رقابتها وعرصه هاست. ما پيشرفت شگفت انگيزي در همه عرصه هاي علمي، پژوهشي، آموزشي، ورزشي و ... داشته ايم . ما پيام آورآفرينندگي و خالق خلاقيت در كشورهاي ديگر نيز بوده ايم و همواره ملت ها و دولتهاي مختلف از توان و دانش ايراني درجهت بهروزي خود بهره برده و استقبال كرده اند . اما عده اي هم از يكسو از پيشرفت، توانمندي و اين ايستايي نسل كارآفرين وهوشيار ايران واهمه دارند و دست به چنين هجمه هاي پوچ تبليغاتي مي زنند.

وي تصريح كرد : شما خوب مي دانيد دررفتارهسته اي ، مقامات جمهوري اسلامي ايران كليه تعهدات بين المللي در چهارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي را رعايت كرده اند و اين مهم بارها در گزارشهاي اين آژانس و بازرسان آن تاكيد شده است و تا حدودي نيز كشورما داوطلبانه درجهت اعتماد سازي ، برخي فعاليت هاي خود را به حالت تعليق در آورده و پس ازرفع شبهات اين فعاليت ها را از سر گرفته است .

ساعي با اشاره به تلاشهاي دولت هاي استكباري براي طرح پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت تصريح كرد :علي رغم وجود همه نوع همكاري و آغوش باز ايران در پرونده هسته اي، عده اي موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را مطرح مي كنند. براستي آيا غير از بي منطقي و زورگويي در اين رفتار آنها چيزديگري مي توان ديد؟ آيا مي توان ملتي را از پيشرفت منع كرد؟ آيا مي توان به كساني اعتماد كرد كه مي خواهند ايران را از ادامه راه و نقطه بي بازگشت توسعه تكنولوژيك منع كنند و از سويي بر روي فعاليتهاي هسته اي اسرائيل كه به رغم و برآورد كارشناسان 200 كلاهك هسته اي در آن وجود دارد كه احساس امنيت را در منطقه خدشه دارمي كنند چشم بست؟

ساعي افزود : ايالات متحده با انكارحق طبيعي كشورها دردسترسي به فناوري براي برقراري يك آپارتايد هسته اي تلاش مي كند و در همين راستا فعاليت هاي مختلفي براي مشكوك و غيرقانوني جلوه دادن فاليت هاي هسته اي كشورعزيزما انجام داده است. اين كشورتلاش زيادي را براي عدم دستيابي ايران به دانش و فناوري هسته اي نموده و با پرونده سازي هاي گوناگون و اتهامات مختلف هدف ايران را اهداف نظامي معرفي كرده است.

پرافتخارترين تكواندوكارجهان درپايان خطاب به قهرمانان كشورهاي جهان اظهارداشت : لطفا به افكارعمومي كشورهايتان بگوئيد نه آمريكا و نه هيچ زورگوي ديگري نخواهد توانست ايرانيان را ازحق طبيعي خود در بهره گيري از دانش و انرژي صلح آميزهسته اي محروم كند، حتي اگرتحت فشارهاي آنها قرار بگيريم. اين حق مسلم ماست و از شما و ملتهاي بيداريتان مي خواهيم با آگاهي و منطق بيشتري رخدادهاي روند پرونده هسته اي ايران را دنبال كنند و دوستي وصلح را با ملت عزيز ايران بيش از پيش مستحكم نمايند. با آرزوي روزي كه در جهان صلح و عدالت حاكم باشد.