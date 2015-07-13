به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی- کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سلسله نشست های علمی خود را با عنوان چیستی و چگونگی کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند.

نشست تکنوکراسی در کاربردی سازی علوم انسانی با حضور دکتر علیرضا منصوری خواهد. توسعه در مراحل چشم‌انداز، راهبرد و پیاده‌سازی نیازمند مدیریت است و مدیریت توسعه متکی به وجه کاربردی و تکنولوژیک علوم انسانی و اجتماعی است. برخی تلقی‌های و فلسفه‌ها دربارهٔ علم و تکنولوژی زمینهٔ ایجاد و رشد تکنوکراسی را فراهم می‌کند که در نهایت باعث می‌شود توسعه در جهت رفاه عموم مردم شکل نگیرد.

این نشست دوشنبه ۲۹/۴/۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.