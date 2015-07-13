یاسر خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسته شدن آزادراه تهران - کرج از امشب، گفت: این آزادراه از امشب دوشنبه ساعت ۲۳ تا فردا ۵ صبح به دلیل عملیات خط کشی بسته خواهد بود و خودروها می توانند از جاده قدیم کرج به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی با بیان اینکه عملیات خط کشی در حدفاصل پل بهنوش تا پل فردیس انجام می گیرد، افزود: به دلیل اجرای این عملیات آزادراه تهران - کرج مسدود خواهد بود، چرا که باید هر چه زودتر عملیات خط کشی این مسیر برای آغاز سفرهای تابستانی و سفرهای تعطیلات پایان هفته انجام گیرد.

مدیر سالن مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار داشت: از ساعت ۵ صبح روز سه شنبه ۲۳ تیرماه، خودروها می توانند در این آزادراه تردد کنند و مشکلی نخواهد بود.