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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

غفاری: ثبت‌نام ۲ هزار و ۱۰۱ نفر در دوره‌های سوادآموزی کردستان آغاز شد

غفاری: ثبت‌نام ۲ هزار و ۱۰۱ نفر در دوره‌های سوادآموزی کردستان آغاز شد

سنندج- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان از آغاز ثبت‌نام و کلاس‌گذاری دوره‌های سوادآموزی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: کردستان امسال ۲ هزار و ۱۰۱ نفر را زیر پوشش آموزش سوادآموزی می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌رکاو غفاری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز کلاس‌گذاری دوره‌های سوادآموزی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های سوادآموزی به واحدهای اداری و آموزشی استان ابلاغ شده و مقدمات تشکیل کلاس‌ها فراهم شده است.

وی افزود: ثبت‌نام و کلاس‌گذاری از زمان ابلاغ دستورالعمل آغاز شده و تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تداوم اجرای طرح سوادآموزی مدرسه‌محور بیان کرد: امسال با اعلام سازمان نهضت سوادآموزی، ۷۸ پایگاه در مدارس استان راه‌اندازی شده و برنامه‌های آموزشی ابلاغی با محوریت این پایگاه‌ها اجرا می‌شود.

غفاری ادامه داد: در کنار این پایگاه‌ها، ۶ مرکز یادگیری محلی شامل چهار مرکز دولتی و دو مرکز مشارکتی نیز در شهرستان‌های استان فعالیت دارند که علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌آموزی به افراد بی‌سواد و کم‌سواد را دنبال می‌کنند.

پوشش ۲ هزار و ۱۰۱ نفر در قالب ۳۰۷ کلاس

وی با اشاره به سهمیه ابلاغی دوره‌های سوادآموزی استان در سال جاری گفت: سازمان نهضت سوادآموزی در مجموع آموزش ۲ هزار و ۱۰۱ نفر را به کردستان اختصاص داده است که این تعداد در قالب ۳۰۷ کلاس و برای افراد واجد شرایط در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال تحت پوشش قرار می‌گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان افزود: در کنار دوره‌های سوادآموزی، انتقال و تحکیم، برنامه‌های مکملی همچون «نماز کلید بهشت» و «خواندن با خانواده» نیز در طول سال تحصیلی در کلاس‌ها اجرا خواهد شد.

غفاری با اشاره به اجرای برنامه سوادآموزی زندانیان اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل زندان‌های استان در ندامتگاه‌ها اجرا می‌شود و زندانیان بی‌سواد و کم‌سواد در دوران تحمل محکومیت، از آموزش‌های سوادآموزی بهره‌مند شده و پس از قبولی گواهی دریافت می‌کنند.

وی آموزش مهارت‌های رایانه‌ای به سوادآموزان دوره انتقال را از دیگر برنامه‌های امسال عنوان کرد و گفت: در این بخش ۶۶ نفر در قالب ۱۱ کلاس تحت پوشش آموزش قرار می‌گیرند.

برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی سوادآموزی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در پایان با اشاره به شیوه اجرای فعالیت‌های آموزشی در سال جاری خاطرنشان کرد: برنامه‌های سوادآموزی از طریق برون‌سپاری اجرا می‌شود و حق‌الزحمه آموزش‌دهندگان نیز به‌صورت ساعتی و بر اساس نرخ مصوب پرداخت خواهد شد.

غفاری اضافه کرد: در همین راستا مؤسسات آموزشی واجد شرایط شناسایی شده‌اند و اقدامات مربوط به آموزش، پرداخت حق‌الزحمه و بیمه آموزش‌دهندگان از طریق مؤسسات طرف قرارداد انجام می‌شود و بر روند اجرای برنامه‌ها نیز نظارت خواهد شد.

کد مطلب 6995117

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاشکی بی سوادی وجود نداشت...

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