به گزارش خبرنگار مهر، سه‌رکاو غفاری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز کلاس‌گذاری دوره‌های سوادآموزی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های سوادآموزی به واحدهای اداری و آموزشی استان ابلاغ شده و مقدمات تشکیل کلاس‌ها فراهم شده است.

وی افزود: ثبت‌نام و کلاس‌گذاری از زمان ابلاغ دستورالعمل آغاز شده و تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تداوم اجرای طرح سوادآموزی مدرسه‌محور بیان کرد: امسال با اعلام سازمان نهضت سوادآموزی، ۷۸ پایگاه در مدارس استان راه‌اندازی شده و برنامه‌های آموزشی ابلاغی با محوریت این پایگاه‌ها اجرا می‌شود.

غفاری ادامه داد: در کنار این پایگاه‌ها، ۶ مرکز یادگیری محلی شامل چهار مرکز دولتی و دو مرکز مشارکتی نیز در شهرستان‌های استان فعالیت دارند که علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌آموزی به افراد بی‌سواد و کم‌سواد را دنبال می‌کنند.

پوشش ۲ هزار و ۱۰۱ نفر در قالب ۳۰۷ کلاس

وی با اشاره به سهمیه ابلاغی دوره‌های سوادآموزی استان در سال جاری گفت: سازمان نهضت سوادآموزی در مجموع آموزش ۲ هزار و ۱۰۱ نفر را به کردستان اختصاص داده است که این تعداد در قالب ۳۰۷ کلاس و برای افراد واجد شرایط در گروه سنی ۱۰ تا ۵۹ سال تحت پوشش قرار می‌گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان افزود: در کنار دوره‌های سوادآموزی، انتقال و تحکیم، برنامه‌های مکملی همچون «نماز کلید بهشت» و «خواندن با خانواده» نیز در طول سال تحصیلی در کلاس‌ها اجرا خواهد شد.

غفاری با اشاره به اجرای برنامه سوادآموزی زندانیان اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل زندان‌های استان در ندامتگاه‌ها اجرا می‌شود و زندانیان بی‌سواد و کم‌سواد در دوران تحمل محکومیت، از آموزش‌های سوادآموزی بهره‌مند شده و پس از قبولی گواهی دریافت می‌کنند.

وی آموزش مهارت‌های رایانه‌ای به سوادآموزان دوره انتقال را از دیگر برنامه‌های امسال عنوان کرد و گفت: در این بخش ۶۶ نفر در قالب ۱۱ کلاس تحت پوشش آموزش قرار می‌گیرند.

برون‌سپاری فعالیت‌های آموزشی سوادآموزی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در پایان با اشاره به شیوه اجرای فعالیت‌های آموزشی در سال جاری خاطرنشان کرد: برنامه‌های سوادآموزی از طریق برون‌سپاری اجرا می‌شود و حق‌الزحمه آموزش‌دهندگان نیز به‌صورت ساعتی و بر اساس نرخ مصوب پرداخت خواهد شد.

غفاری اضافه کرد: در همین راستا مؤسسات آموزشی واجد شرایط شناسایی شده‌اند و اقدامات مربوط به آموزش، پرداخت حق‌الزحمه و بیمه آموزش‌دهندگان از طریق مؤسسات طرف قرارداد انجام می‌شود و بر روند اجرای برنامه‌ها نیز نظارت خواهد شد.