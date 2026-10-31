یک فوتی و ۶ مصدوم در دو تصادف بامدادی محور قم-تهران

محمدجواد پرورش مسعود، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو حادثه رانندگی بامداد شنبه در آزادراه قم-تهران، یک فوتی و ۶ مصدوم برجا گذاشت اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۳:۵۹ بامداد امروز بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری در آزادراه قم به تهران و محدوده تیر ۱۵۵۶ رخ داد که چهار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، کارشناسان پایگاه ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس قم با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه بیان کرد: مصدومان شامل سه مرد ۳۹، ۱۹ و ۱۳ ساله و یک زن ۴۰ ساله بودند که سه نفر از آنان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافتند و نفر چهارم پس از دریافت خدمات درمانی در محل و اخذ رضایت، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.

یک فوتی در دومین حادثه بامدادی

پرورش مسعود با اشاره به وقوع دومین حادثه رانندگی در این محور گفت: این سانحه ساعت ۵:۱۳ بامداد و در محدوده تیر ۱۴۲۵، چند کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه نخست رخ داد که متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، کارشناسان پایگاه‌های ۵۱۳ خلیج فارس و ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را انجام دادند.

رئیس مرکز اورژانس قم خاطرنشان کرد: جان‌باخته این سانحه مردی ۶۸ ساله بود که در محل حادثه فوت کرد و دو مصدوم دیگر شامل یک مرد ۴۳ ساله و یک زن ۵۳ ساله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

پرورش مسعود در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و مقررات رانندگی می‌توانند از وقوع تصادفات و بروز خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کنند.