به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه كمیسیون ایمنی راههای كشور، حل مسائل و مشكلات راه ‌های كشور و به تبع آن كاهش تلفات جاده‌ای را نیازمند برنامه ریزی دقیق دانست و افزود: دولت برنامه های متعددی در این زمینه دارد كه توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان یكی از مهمترین برنامه‌ها مطرح است و در برنامه ششم توسعه نیز دولت توسعه حمل و نقل ریلی را جزو اولویت های خود قرار داده است.

جهانگیری با بیان اینكه ارتباط میان شهرهای اطراف كلان شهرها و به خصوص تهران باید از طریق خطوط ریلی انجام شود، اظهارداشت: میزان فعلی ترددها از طریق جاده مناسب نیست و لازم است با توسعه خطوط ریلی، از میزان حوادث و مصرف زیاد سوخت جلوگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین ناوگان فرسوده حمل و نقل را از عوامل تلفات جاده‌ای و مصرف بیش از حد انرژی دانست و گفت: خروج ناوگان فرسوده از اولویت‌های دولت است و برنامه‌ها و مصوباتی نیز در این زمینه تدوین شده كه به صورت جدی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به سه عامل مهم جاده، خودرو و راننده در میزان حوادث و تلفات بیان كرد: وزارت راه و شهرسازی، پلیس و سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه خوبی را برای كاهش تلفات جاده‌ای تدوین كرده‌اند و دولت نیز در حد توان در این زمینه كمك خواهد كرد و در صورت رفع محدودیت‌های بودجه، رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها نیز از اولویت های دولت خواهد بود.

جهانگیری همچنین با تاكید بر ضرورت بهبود كیفیت خودروها و نزدیك شدن آن به استانداردهای جهانی تصریح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خوبی برای ارتقای كیفیت وسایل نقلیه دارد و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سایر نهادها نظیر تقویت اورژانس و راه اندازی سامانه‌های هوشمند، امیدوارم شاهد استمرار روند بهبود شاخص‌ها در ایمنی راه‌های كشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشات ارائه شده مبنی بر كاهش تلفات و بهبود شاخص‌ها طی سال‌های اخیر، از همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در این زمینه قدردانی كرد و گفت: این موفقیت و دستاوردها نتیجه تلاش همه تلاشگران و فعالان این حوزه است.

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از تاریخچه تشكیل كمیسیون ایمنی راه‌های كشور، عملكرد، ساختار و كارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه این كمیسیون ارائه كرد و با بیان اینكه طی دو سال اخیر در دولت تدبیر وامید گام‌های موثری برای ایمنی راه‌های كشور و بهبود شاخص ها برداشته شده، اهم مصوبات و اقدامات طی دو سال گذشته را مطرح كرد.

آخوندی همچنین با اشاره به مهمترین اقدامات راهبردی نیازمند حمایت دولت برای ایمنی راه‌های كشور، طرح‌های نیازمند پشتیبانی دولت در این زمینه نظیر اجرای طرح اورژانس ملی، طرح توسعه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و تصویب و پشتیبانی از برنامه اجرایی ارتقای ایمنی را تشریح كرد.

در این جلسه كه وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، سردار مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با قدردانی از اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای ارتقاء ایمنی راه‌های كشور و كاهش تلفات جاده‌ای، به طرح برخی پیشنهادات برای كمك به ایمنی راه‌های كشور و كاهش تلفات اشاره كرد و آموزش همگانی برای تغییر رفتار رانندگی، افزایش بازدارندگی از تخلفات، افزایش كنترل از طریق دوربین‌های هوشمند و نظارت یكپارچه بر معاینه فنی را از جمله عوامل موثر در تحقق اهداف ایمنی راه‌های كشور برشمرد.

در ادامه این نشست نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در دو سال اخیر ارائه كرد كه عبارتند از: تصویب و آغاز مطالعات برنامه اجرایی سند راهبرد ملی ایمنی راه های كشور، راه اندازی سامانه جامع ثبت سوانح حمل و نقل، تشكیل مركز اورژانس ملی، راه اندازی سامانه اطلاع رسانی وضعیت ترافیك شبكه راه‌ها، پیگیری تعدیل و متناسب سازی جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی و طرح توسعه سیستم‌های هوشمند حمل ونقل ـ دوربین های نظارت تصویری و كنترل سرعت.

در این گزارش همچنین آماری از تعداد كشته شدگان ناشی از تصادفات رانندگی طی سال‌های ۸۰ تا ۹۳، شاخص‌های ایمنی در چند كشور و مقایسه آن با ایران، روند رشد تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال ۸۳ تا ۹۳ ارائه شد.