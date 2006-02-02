با مشاركت حماس دولت فلسطيني را تشكيل نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمد دحلان وزير امور شهري تشكيلات خودگردان فلسطين به خبرنگاران گفت : به علت وجود برخي اختلافات در برنامه هاي سياسي ميان ما (فتح وحماس )، درتشكيل دولت فلسطيني با جنبش حماس مشاركت نخواهيم كرد.

وي درمورد مذاكرات تشكيلات خودگردان فلسطين با رژيم اسرائيل عنوان كرد: مسئول اين امرسازمان آزادي بخش فلسطين به رهبري ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان است .



اين درحالي است كه تعدادي از رهبران جنبش فتح تاكنون مخالفتشان را با مشاركت حماس براي تشكيل دولت آينده فلسطيني ابراز كردند ،اما فتح هنوز تصميم نهايي خود را در اين زمينه تخاذ نكرده است.

نامزد جنبش فتح درحوزه خان يونس پيشتر گفته بود:حماس حق ندارد تا زماني كه به مخالفت با موسسات و نهادهاي تشكيلات خودگردان ادامه مي دهد، به اين ارگانها بپيوندد.



محمد دحلان ياد آورشد: موضوع حمل سلاح در آينده بين تشكيلات خودگردان فلسطين و حماس مورد بررسي قرارخواهد گرفت، اما حماس حق ندارد در دولتي باشد كه با موسسات آن مخالفت مي كند.