به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آذری در مورد اینکه نام این باشگاه از سوی سازمان لیگ در فهرست باشگاه‌های بدهکار قرار گرفته، با بیان مطلب فوق گفت: قرار گرفتن نام ذوب‌آهن در بین باشگاه‌های بدهکار برای بنده به عنوان مدیرعامل این باشگاه تعجب آور بود. بر همین اساس از مدیران و مسئولانی که نام ذوب‌آهن را در بین باشگاه‌های بدهکار قرار داده‌اند، درخواست دارم ریز بدهی‌های ما را منتشر کنند.

وی ادامه داد: این موضوع بسیار مهمی است که مدیران فوتبال ما مراقب انضباط مالی باشگاه‌ها باشند، ولی به نظر می‌رسد ارائه این فهرست در آستانه شروع رقابتها می‌تواند بهانه‌ای برای تعویق مسابقات لیگ برتر باشد که این موضوع به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفان در پایان گفت: امیدوارم با شفاف سازی که صورت می‌گیرد و نظم برگزاری هفته نخست رقابتهای لیگ برتر و برگزاری راس موعد این مسابقات فوتبال ایران شاهد برداشتن یک گام رو به جلو باشد.