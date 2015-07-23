قابلیت روستاهای بوشهربرای رونق اشتغال/آموزش نفت وگازتوسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست با مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با تبریک هفته مهارت به ظرفیت‌های استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن قابلیت‌های مهم در حوزه‌های مختلف با استان‌های دیگر کشور متفاوت است که آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند تحول مهمی دراین حوزه‌ها فراهم کند.



وی با بیان اینکه نفت،گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، تجارت دریایی، صنایع دستی، بنادر، دریانوردی و دیگر بخش‌ها از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است تصریح کرد: شایسته است ازاین ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استان در بخش‌های گوناگون از جمله اشتغال، اقتصاد و معیشت مردم استفاده کرد.



استاندار بوشهر، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه در حوزه صنعت نفت و گاز تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده که در مدت سه سال ۱۲ هزار نفر آموزش ببینند که وزارت نفت دراین راستا ۳۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌کند.



سالاری با بیان اینکه سرانه هر نفر برای آموزش در حرفه‌های صنعت نفت ۳ میلیون تومان تخصیص یافته است خاطرنشان کرد: با این سرانه می‌توان ضمن توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای، به کارگیری افراد مجرب در حوزه آموزش، ارتقا کیفیت امکانات و تجهیزات در ایجاد امکانات خوابگاهی کارآموزان اقدام کرد.



وی، تاکید کرد: انتظار می‌رود در مدت سه سال حداقل ۱۰ هزار نفر از نیروهای جوان بومی استان بوشهر دارای گواهینامه مشترک فنی و حرفه‌ای و منطقه پارس جنوبی شوند.



استاندار بوشهر، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه فنی و حرفه‌ای با سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه ۸ هزار نفر نیروهای بومی استان بوشهر در مدت چهار سال در حرفه‌های مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر آموزش می‌بینند.



سالاری، با بیان اینکه افرادی که دراین مراکز آموزشی موفق به دریافت گواهینامه پایانی شوند نیاز به شرکت درآزمون استخدامی ندارند گفت: کلاس‌های آموزشی یاد شده در تمام نقاط جنوب، شمال و مرکز استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود که در جنوب استان کلاس‌های آموزشی مرتبط با صنعت نفت و گاز، مرکز استان حرفه‌های صنعت نفت، گاز و انرژی اتمی و در شمال استان آموزش‌های مرتبط با انرژی اتمی ارائه می‌شود که می‌تواند تحولی مهم دراین حوزه و اشتغال جوانان فراهم آورد.



وی، با تاکید بر افزایش مهارت اجتماعی آحاد جامعه دراستان بوشهر گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر برای فراهم شدن زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی کلاس‌های افزایش مهارت اجتماعی راه‌اندازی کند.



استاندار بوشهر تاکید کرد: هرچند افزایش مهارت‌های اجتماعی ممکن است در ایجاد اشتغال موثر نباشد ولی با توانمند شدن مردم در حوزه مهارت اجتماعی بسیاری از زیرساخت‌های جامعه در زمینه طرح‌های فرهنگی اجتماعی فراهم می‌کند.



سالاری با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های شغلی مناطق شهری کوچک و روستایی تصریح کرد: باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و شغلی استان بوشهر کلاس‌های آموزش فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی شود.



وی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و شیلاتی، صنایع بسته بندی و فرآوری محصولات و صنایع جانبی ظرفیت‌های کشاورزی را از ظرفیت‌های مغفول مانده دراستان بوشهر برشمرد و گفت: روستاهای استان بوشهربا داشتن قابلیت‌های مهم می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد که دراین راستا لازم است ظرفیت‌های شغلی برای مهارت افزایی روستائیان شناسایی شود.



استاندار بوشهر با اشاره به استعدادهای روستایی در حوزه صنایع دستی بیان کرد: استان بوشهر در زمینه صنایع دستی از جمله قالی‌بافی، گلیم بافی و گبه‌بافی دارای ظرفیت‌هایی است که با راه‌اندازی کلاس‌های حرفه آموزشی دراین حوزه‌ها ضمن اینکه زمینه اشتغال روستائیان فراهم می‌شود در احیا این هنرهای دستی در جامعه موثر است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر نیز با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت از ضروریات جامعه است اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت که قادر باشد علم و دانش را به کالا و خدمات تبدیل کند از استراتژی‌های نوین و از رسالت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای است.



عبدالرسول کازرونی با بیان اینکه تبدیل محصولات به ارزش افزوده از سیاست‌های مهم تجاری سازی محصولات است گفت: تربیت افراد خلاق، کارآفرین که بتواند با ایجاد ارزش افزوده ، تولید ثروت فرصت‌های شغلی پایداری برای دیگران به وجود آورد به عنوان یکی از استراتژی‌های نوین است که درفرآیند توسعه نقش مهمی دارد.



وی،از تدوین سند چشم‌انداز آموزش فنی و حرفه‌ای خبرداد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت مهارت و فناوری در فرایند توسعه و دست یابی به اهداف سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سند راهبردی مهارت و فناوری و توجه به اسناد بالا دستی ترسیم شده است.



کازرونی، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، آب، انرژی و سلامت را از برنامه‌های آموزشی در استان بوشهر دانست و گفت: در راستای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی برای ارتقا بهره‌وری، تغییر رشته‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، افزایش حرفه‌های آموزشی و تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و مراکز صنعتی برای تدوین استانداردهای آموزش به شاغلان در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد توجه است.



وی، با اشاره به کاهش دیماند درکارگاه‌های فنی و حرفه‌ای خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن سیاست‌های انرژی ضمن برگزاری دوره‌های مدیریت انرژی برای کارکنان فنی و حرفه‌ای و کارآموزان با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و گاز استان بوشهر حداقل ۷ درصد کاهش دیماند انرژی برق درکارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر ایجاد شد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر به اجرایی شدن سیاست آب آشامیدنی در مراکز فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به بحران کم‌آبی و مشکلات این حوزه برای توسعه فرهنگ بهینه در مصرف آب دوره‌های مدیریت آب برای کارکنان مرکز، کارجویان و شاغلان بخش‌های مختلف اقتصاد شهری، روستایی و عشایری مورد نظر است که اجرایی شده است.



کازرونی با اشاره به اینکه سال قبل ۳.۴ میلیارد ریال از اعتبارات ملی در تجهیز کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای تخصیص یافت تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات یاد شده ۱۲.۷ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی برای نوسازی و بهسازی فضاهای آموزش فنی و حرفه‌ای تخصیص یافته است.



وی با بیان اینکه امسال ۲.۳ میلیارد ریال برای تجهیز کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای بوشهر تخصیص یافته گفت: اعتبارات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای امسال افزایش یافته است به گونه‌ای که از ۳۸ میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده تاکنون ۲.۳ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.