۱۷ شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره دفاع مدنی جنوب لبنان گزارش داد که در پی دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی در سحرگاه امروز به شهرک کفررمان در جنوب این کشور، ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

این حمله که نقض جدید توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، ساختمانی را در شهرک دیر الزهرانی هدف قرار داد. همزمان با آن، حمله دیگری به شهرک نبطیه فوقا صورت گرفت. همچنین یک حمله رژیم صهیونیستی شهرک عربصالیم در بخش نبطیه و یک حمله پهپادی دیگر نیز شهرک کفررمان در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که نیروهای اشغالگر صهیونیستی کشتار خونین جدیدی در شهرک کفررمان مرتکب شدند که در آن ۹ شهید و ۵ زخمی بر جای ماند. این حمله پس از آن رخ داد که یک ساختمان مسکونی ۳ طبقه متعلق به شهروندی به نام «دانی فرحات» در نزدیکی میدان الشیوعیه در کفررمان هدف حمله هوایی قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد.

این خبرگزاری افزود که تیم‌های امدادی از تمام مراکز امدادی مجاور به محل شتافتند و ۹ جسد، از جمله دو نوزاد، و همچنین ۵ مجروح را از زیر آوار خارج کردند.

همچنین یک پهپاد اسرائیلی خودرویی غیرنظامی را در کفررمان هدف قرار داد که منجر به کشته شدن دو امدادگر از «پیشاهنگان الرساله» اسلامی به نام‌های علی شحرور و هادی فرحات شد که سرنشینان آن بودند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، دیروز یکشنبه از آمریکا خواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان سریعاً اقدام کند. وی این حملات را که با وجود توافق آتش‌بس اعلام‌شده با حزب‌الله و توافق چارچوب میان دولت‌ لبنان و رژیم صهیونیستی انجام شده، «تشدید خطرناک» خواند و آن را محکوم کرد.

عون در بیانیه‌ای «تکرار تجاوزات اسرائیل به شهر نبطیه و شهرک‌های آن» را محکوم کرد و آن را «تشدید خطرناکی دانست که از مرز نقض‌های مکرر توافق توقف خصومت‌ها و توافق چارچوبی که لبنان و اسرائیل در ۲۶ ژوئن گذشته امضا کردند، فراتر رفته است.»

وی همچنین هدف قرار دادن مؤسسات دولتی لبنان و تأسیسات خدماتی آن را محکوم کرد و از واشنگتن و جامعه بین‌الملل خواست برای توقف این نقض‌ها و مجازات عاملان آن، سریعاً اقدام کنند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که توافق چارچوبی با نظارت آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ امضا شده که بر عقب‌نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان در مقابل استقرار ارتش لبنان در آنجا تصریح دارد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به اشغال مناطق وسیعی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و یک «منطقه امنیتی» به عمق ۱۰ کیلومتر در طول مرزهای خود ایجاد کرده و به انجام حملات و عملیات گسترده تخریب و انفجار ادامه می‌دهد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، بیش از ۸۹۲۰ شهید و بیش از ۳۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.