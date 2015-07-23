روند اجرای طرح گردشگری آشوراده به کندی انجام می شود

‌محمدجواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریاست جمهوری آشوراده را به عنوان جایگاه گردشگری اعلام کرده است.

وی با اشاره به پیچ و خم های کاغذبازی در کشور افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که این حرکت کند انجام می شود و این در حالی است که مسئولین استانی پیگیری های خود را دارند.

نظری مهر تصریح کرد: باید از این نعمت های خدادادی به بهترین شکل در قسمت هایی مثل گردشگری، آبزی پروری و کشتی رانی استفاده کرد تا هم اشتغال زایی خوبی ایجاد شود و هم میلیاردها دلار درآمد و ارز آوری برای کشور داشته باشد.

نماینده بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گمیشان با تاکید بر سرعت اجرای طرح در این جزیره ادامه داد: باید این طرح با پیگیری های بیشتر دولت و مسئولین استانی عملیاتی شود.

وی با اشاره به مشخص نشدن مرزهای گلستان گفت: از مجلس هفتم به مدت ۷ سال در حال پیگیری هستیم و عنوان شده مرزها در غرب استان مشخص شده است اما آن چیزی که قاطعانه باید اعلام کنیم هنوز در هاله ای از ابهام است.

جزیره آشوراده در شهر بندر ترکمن و در فاصله ۲۵ کیلومتری از گلستان واقع شده است. بخش هایی از شبه جزیره میانکاله جزیره آشوراده نام دارد که اولین و آخرین جزیره دریای خزر است.

طرح گردشگری جزیره آشوراده در سفر دولت تدبیرو امید در آذرماه ۱۳۹۳ تصویب شده است اما هنوز در مرحله اجرا شتابی نگرفته است.