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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۹

روند اجرای طرح گردشگری آشوراده به کندی انجام می شود

روند اجرای طرح گردشگری آشوراده به کندی انجام می شود

گرگان- نماینده بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گمیشان از روند کند اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده انتقاد کرد.

‌محمدجواد نظری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریاست جمهوری آشوراده را به عنوان جایگاه گردشگری اعلام کرده است.

وی با اشاره به پیچ و خم های کاغذبازی در کشور افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که این حرکت کند انجام می شود و این در حالی است که مسئولین استانی پیگیری های خود را دارند.

نظری مهر تصریح کرد: باید از این نعمت های خدادادی به بهترین شکل در قسمت هایی مثل گردشگری، آبزی پروری و کشتی رانی استفاده کرد تا هم اشتغال زایی خوبی ایجاد شود و هم میلیاردها دلار درآمد و ارز آوری برای کشور داشته باشد.

نماینده بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گمیشان با تاکید بر سرعت اجرای طرح در این جزیره ادامه داد: باید این طرح با پیگیری های بیشتر دولت و مسئولین استانی عملیاتی شود.

وی با اشاره به مشخص نشدن مرزهای گلستان گفت: از مجلس هفتم به مدت ۷ سال در حال پیگیری هستیم و عنوان شده مرزها در غرب استان مشخص شده است اما آن چیزی که قاطعانه باید اعلام کنیم هنوز در هاله ای از ابهام است.

جزیره آشوراده در شهر بندر ترکمن و در فاصله ۲۵ کیلومتری از گلستان واقع شده است. بخش هایی از شبه جزیره میانکاله جزیره آشوراده نام دارد که اولین و آخرین جزیره دریای خزر است.

طرح گردشگری جزیره آشوراده در سفر دولت تدبیرو امید در آذرماه ۱۳۹۳ تصویب شده است اما هنوز در مرحله اجرا شتابی نگرفته است.

کد مطلب 2864254

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