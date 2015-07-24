توسعه کشور با محوریت آموزش و پرورش محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر جمعه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان کشور، گفت: یکی از مهم ترین علل توسعه یافتگی در کشورها نیروی انسانی است که مسئولیت آن به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

وی افزود: بنابراین اگر خواستار کشوری توسعه یافته هستیم باید آموزش و پرورش را محور توسعه قرار دهیم و آن چه در آموزش و پرورش هزینه می شود، سرمایه گذاری تلقی کنیم.

استاندار فارس گفت: همان طور که روزی نهال به درخت بزرگی تبدیل می شود نونهالان ما نیز روزی تبدیل به انسان های کارآمدی خواهند شد.

افشانی بیان کرد: با توجه به اینکه محور توسعه تنها از آموزش و پرورش می گذرد باید توجه را به این بخش معطوف کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به آموزه های دینی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با اهمیت قرآن، باید قرآن را به عنوان بالاترین آموزش تلقی کرد و روی این بخش بیشترین توجه را داشت.

استاندار فارس ادامه داد: اگر دانش آموزی با قرآن آشنا شود نه تنها در تمام عمر بیمه است و مبدل به انسانی فکور می شود، بلکه برای دیگران نیز مصونیتی به مراتب بالاتر ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نیز در این مراسم گفت: اگر انسان به درستی هدایت شود همه چیز دارد ولی اگر به درستی هدایت نشود دنیا را نیز که داشته باشد هیچ چیز ندارد و قرآن بهترین و مطمئن ترین راه هدایت انسان هاست.

حمید رضا آذری با اشاره به اینکه برای اولین بار است که سی و سومین دوره مسابقات دانش آموزان کشور در شیراز برگزار می شود، اظهار داشت: طی این دوره از مسابقات دو هزار و ۳۰۰ نفر از دختران و پسران همراه با مربیان و اساتید خود در شیراز حضور خواهند یافت.

وی بیان کرد: در طول اقامت آن ها در شهر شیراز برنامه های متنوعی اعم از زیارت شاهچراغ (ع)، بازدید از مراکز دیدنی شیراز و تخت جمشید و برگزاری برنامه شب های قرآن برای آن ها در نظر گرفته شده است.