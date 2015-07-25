۳ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۴

رویترز خبر داد:

ورود نیروهای عربستانی به خاک یمن

یک رسانه غربی از ورود نیروهای عربستان سعودی به خاک یمن با هدف بازگشایی فرودگاه عدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظر به اهمیت شهر عدن در یمن، عربستان سعودی نیروهای خود را وارد خاک این کشور کرده تا فرودوگاه شهر عدن را بازگشایی کنند. 

در طی هقته گذشته نبردهای سنگینی میان انقلابیون یمن و نیروهای وفادار به منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن، در عدن در جریان بود و جنگنده های سعودی نیز با هدف کمک به نیروهای طرفدار هادی، اقدام به بمباران عدن می کردند. 

دلیل اصرار عربستان برای بدست گرفتن کنترل فرودگاه عدن آن است که بدون در اختیار داشتن این فرودگاه امکان عملیات زمینی در یمن از سوی نظامیان عربستانی غیر ممکن است. 

عبدالحمید بیاتی

    • آشنا ۰۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
      انشاالله وارد قتلگاه خود شوند
    • نا شناس ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
      من نا کنون تمام پیش بینیهایم درست دقیق از اب در امده در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران فن اوری موشکی وحفر تونهای زیرزمینی واموزش چریکی وجنگ شهری را به نیروهای مردمی یمن وارتش ان کشور قرار دهد باعث شکست عربستان وامریکا خواهد شد یمن نیرویی سه برابر ویتنام زمان جنگ با امریکا دارد مضاف بر قدرت ایمان وجنگ اوری من به عنوان یک شهروند ایرانی به مسئولین این کشور اعلام میدارم زیر بارتوافق ننگین نروند وقتی شنیدم از اوباما که ما قلب نیروگاه هسته ای اب سنگین اراک را با سیمان پر می کنیم قلبم ایستاد

