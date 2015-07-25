ورود نیروهای عربستانی به خاک یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظر به اهمیت شهر عدن در یمن، عربستان سعودی نیروهای خود را وارد خاک این کشور کرده تا فرودوگاه شهر عدن را بازگشایی کنند.

در طی هقته گذشته نبردهای سنگینی میان انقلابیون یمن و نیروهای وفادار به منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن، در عدن در جریان بود و جنگنده های سعودی نیز با هدف کمک به نیروهای طرفدار هادی، اقدام به بمباران عدن می کردند.

دلیل اصرار عربستان برای بدست گرفتن کنترل فرودگاه عدن آن است که بدون در اختیار داشتن این فرودگاه امکان عملیات زمینی در یمن از سوی نظامیان عربستانی غیر ممکن است.