نسرین نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای سری چهارم مجموعه «پایتخت» و رضایت مخاطبان از آن عنوان کرد: سریال «پایتخت» معمولا در ایام عید و در ۱۳ قسمت روی آنتن می رفته است و این روزها همیشه نوعی رنگ و لعاب بهارگونه از جمله شادی، شلوغی و حال و هوای دورهمی دارد.

وی ادامه داد: در ایام نوروز که با خرید و خوشحالی مردم همراه است به «پایتخت» هم به نوعی دیگر نگاه می شود، بنابراین ایام عید با ایام رمضان متفاوت است.

نصرتی با اشاره به داستان این سری از مجموعه «پایتخت» که در آن نوعی درگیری بین خانواده ها بوجود آمده بود، گفت: از طرف دیگر با داستان هایی که در این سری پیش آمد «پایتخت» همانقدر که می توانست ما را به عنوان بازیگران این اثر تحت تاثیر قرار دهد مخاطبان را هم متاثر کرد. خود ما هم بعد از چند فصل بازی آنقدر به یکدیگر وابسته شده بودیم که نمی توانستیم، بپذیریم در مقابل یکدیگر قرار بگیریم و تمام تلاش خود را می کردیم نزاع‌ها در چارچوب ادب و احترام باشد تا نشان دهیم حتی دعواهای خانوادگی و یا جدال هایی که بین خواهر شوهر و همسر برادر اتفاق می افتد، می تواند همراه با احترام و به دور از هر گونه ناسزاگویی باشد.

وی به روابط ناپایداری که این روزها در میان زوج ها وجود دارد اشاره کرد و گفت: نگه داشتن حدود در روابط اهمیت بسیاری دارد. اینکه افراد بتوانند دوباره به یکدیگر رجوع کنند اتفاقی است که در سریال رخ داد و این خانواده دوباره به یکدیگر پیوستند.

بازیگر سریال «پایتخت» در ادامه درباره حضور خود در این سریال عنوان کرد: من از حضور در سریال «پایتخت» و بودن در کنار این تیم لذت بردم و این را هم باید بگویم که من در این کار زندگی کردم نه بازی و سعی کردم شخصیت فهمیه را پخته تر ارایه کنم و در این مسیر از عوامل و همکارانم مشاوره می گرفتم.

وی در پایان درباره لهجه خود که بسیاری فکر کرده اند او خودش اهل مازندران است، بیان کرد: من برای لهجه ای که در سریال «پایتخت» داشتم چند ماه تمرین کردم و البته خود لوکیشن که در شمال واقع شده بود هم باعث شد تا همچنان در این فضا باقی بمانم و بتوانم با اهالی مازندران صحبت کنم.