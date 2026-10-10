نگرانی در مورد یک بازیکن استقلال درست است؛ الغرافه شکست ناپذیر نیست

ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی استقلال و تراکتور تبریز گفت: دیدار دو تیم با توجه به حساسیت بالای این دیدار به خاطر شرایط دو تیم در جدول با استرس انجام شد و دیدیم که دو تیم در دقایقی از بازی پاس‌های زیادی به اشتباه به یکدیگر می‌دادند و توپ های زیادی براحتی از دست می رفت.

یک امتیاز برای استقلال خوب بود

وی ادامه داد: تفکرات دو سرمربی استقلالی نتوانست بر یکدیگر غلبه کند و دو تیم امتیازات را با یکدیگر تقسیم کردند تا بیشتر از همه رقبا از این نتیجه خوشحال باشند. استقلال و تراکتور بازی رفت را در تبریز به پایان رساندند تا امیدوار باشند در دیدار برگشت برنده از زمین خارج شوند. استقلال اگر چه تساوی برایش سودی نداشت ولی یک امتیاز در تبریز آنهم مقابل تراکتور و هواداران پر شور نتیجه بدی نبود و استقلال به آینده امیدوار شد.

فرصت ها به راحتی از دست رفت



وی در ادامه خاطرنشان کرد: مهاجمان دو تیم تنها توانستند یکبار دروازه حریف را باز کنند و در طول ۹۰ دقیقه چندین موقعیت حساس را از دست دادند. استقلال می‌توانست در نیمه اول که هجومی تر بازی کرد به گل های دیگری دست پیدا کند. آبی‌پوشان حتی می‌توانستند با گل آسانی به پیروزی برسند ولی تعلل او هم باعث شد دروازه حریف را باز نکند و هم دچار مصدومیت شود. تراکتور هم در نیمه دوم موقعیت های زیادی را از دست داد و تنها یکبار توانست دروازه حریف را باز کند. در موقعیت از دست دادن استقلال و تراکتور یکسان بودند و اعتقاد دارم با این عملکرد تساوی عادلانه بود.



مصدومیت آسانی به استقلال ضربه زد



کارشناس فوتبال در خصوص مصدومیت آسانی گفت: نبود آسانی بطور حتم به ضرر استقلال تمام شد و سیستم بختیاری زاده با نبود آسانی تغییر خواهد کرد. در نیمه دوم نبود آسانی کاملا مشخص بود و یکی از دلایل تساوی استقلال مصدومیت و خروج آسانی از بازی بود. کادر پزشکی استقلال باید خیلی زود آسانی را برای بازی آماده کند چون نبود او در نتایج آینده استقلال تاثیر بسزایی خواهد داشت و استقلال بدون آسانی روزهای سختی خواهد داشت.



مدافعان استقلال با تمرکز بازی کردند



اختر در مورد عملکرد خط دفاع استقلال گفت: خط دفاع آبی پوشان همچنان با تراکتور بهترین خط دفاع را در لیگ دارد و توانسته نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهد. ساختار دفاعی استقلال شکل واقعی خود را پیدا کرده و به یک هماهنگی کامل دست پیدا کرده است. مدافعان استقلال همچنان خوب دفاع می‌کنند و از آمادگی بالایی برخوردار هستند و باید ببینیم این خط دفاع آماده در برابر الغرافه قطر چگونه مهاجمان حریف را ناکام خواهد گذاشت.

الغرافه شکست ناپذیر نیست

وی در خصوص دیدار هفته دوم استقلال برابر الغرافه قطر از هفته دوم لیگ نخبگان گفت: استقلال باید نتیجه دیدار برابر تراکتور را فراموش کرده و تمرکزش را باید برروی دیدار برابر الغرافه قطر بگذارد. الغرافه مهره های خوبی دارد که کار استقلال را سخت خواهد کرد. تیم های عربی هزینه های زیادی برای موفقیت می‌کنند و بازیکنان خوبی به خدمت می‌گیرند.

یک اشتباه کار را سخت می کند

این پیشکسوت آبی پوشان در پایان گفت: استقلال با پیروزی پر گلی که در هفته اول بدست آورد نگاه‌ها را به خود خیره کرد و حالا همه از آبی پوشان انتظار بیشتری دارند. پسران آبی باید این دیدار را با تمرکز بالا و استفاده از موقعیت ها به پیروزی برسند. اشتباه می‌تواند موقعیت استقلال را در لیگ نخبگان به خطر بیاندازد. بنابراین باید با حداقل اشتباه و استفاده از فرصت ها بازی کند تا بتواند نتیجه مورد نظر را در این دیدار حساس بدست بیاورد.