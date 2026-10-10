تفرجگاه های ۴ شهرستان خراسان رضوی در پی هشدار هواشناسی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نورمحمدی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار مرد: تفرجگاه‌ها و مناطق زیر پوشش حفاظت محیط زیست استان در شهرستان‌های درگز، کلات، قوچان و چناران تا پایان روز یکشنبه (۱۹ مهرماه) تعطیل است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: با عنایت به هشدار نارنجی شماره ۵۷ و پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر وقوع سیل و پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه، تمامی مناطق تفرجگاهی تحت مدیریت حفاظت محیط زیست این شهرستان ها تا پایان روز یکشنبه تعطیل است.

وی بیان کرد: از شهروندان و گردشگران درخواست می کنیم با توجه به ورود سامانه بارشی به استان و پیش‌بینی بارش های سیل‌آسا و رگباری و سیلابی شدن مسیل ها از ورود به مناطق تفرجگاهی و حفاظت شده تحت مدیریت این سازمان در شهرستان های درگز، کلات، قوچان، چناران طی امروز و فردا (یکشنبه) جدا خودداری کنند.

نورمحمدی گفت: طی این مدت خودداری از ترددهای غیر ضروری و حضور در مناطق کوهستانی و بسترهای مسیل و رودخانه ها برای حفظ سلامت و جان مردم نیز مورد تاکید است.