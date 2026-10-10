به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به ضرورت تسهیل روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: برخی پروژه‌ها از جمله نیروگاه‌های خورشیدی از نیازهای زیرساختی استان هستند و باید فرآیند بررسی و تصویب آن‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: طولانی شدن مراحل بررسی طرح‌ها و رفت‌وآمد آن‌ها بین دستگاه‌های مختلف، باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود تا طرح‌های دارای اولویت، سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های سرمایه‌گذاری در استان، تصریح کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان از حدود ۲۴۰ تا ۲۶۰ روز به حدود ۶۴ تا ۶۹ روز کاهش یافته که روند مثبتی است، اما همچنان پرونده‌هایی وجود دارد که در سامانه‌ها باقی مانده و نیازمند تعیین تکلیف هستند.

بیات‌منش ادامه داد: ادامه این روند می‌تواند بر میانگین عملکرد استان اثر بگذارد، بنابراین مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده اهتمام بیشتری داشته باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان طارم در حوزه صنایع تبدیلی، اظهار کرد: این شهرستان ظرفیت بالایی در تولید زیتون دارد، اما زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، بسته‌بندی و روغن‌کشی به میزان کافی در منطقه وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: نبود ظرفیت کافی در بخش بسته‌بندی و روغن‌کشی باعث می‌شود بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصولات نصیب استان‌های دیگر شود، در حالی که با توسعه صنایع تبدیلی می‌توان درآمد بیشتری را در داخل استان نگه داشت.

وی با اشاره به موضوع توسعه شهرک‌های صنعتی در منطقه آببر، گفت: ظرفیت شهرک صنعتی موجود در این منطقه تکمیل شده و موضوع ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی جدید باید با جدیت پیگیری شود.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: در کارگروه زیربنایی، تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده بود که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به صنایع بسته‌بندی بود و تصمیم گرفته شد تا زمان تعیین تکلیف وضعیت شهرک‌های صنعتی، از ایجاد وقفه در روند توسعه جلوگیری شود.

ویتأکید کرد: توسعه صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری نباید متوقف شود و لازم است دستگاه‌های مرتبط برای تأمین زمین و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران همکاری لازم را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط مناسب در شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیر پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای دریافت مجوزها اقدام کنند و روند اجرای طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد.