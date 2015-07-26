به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود، پیش از ظهر امروز وارد کویت شد و در فرودگاه مورد استقبال همتای کویتی خود قرار گرفت و سپس با شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت دیدار کرد.

امیر کویت در این دیدار ضمن خوشامدگویی گرم به وزیر خارجه کشورمان، دستیابی به توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ را تبریک گفت.

شیخ الصباح با استقبال از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران و کشورهای خلیج فارس، ضرورت همکاری برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه را مورد تأکید قرار داد.

ظریف نیز با اشاره به توافق اخیر، بحران ساختگی هسته‌ای را مانعی غیرضروری در راه گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها توصیف کرد و افزود: امروز همکاری منطقه‌ای یک ضرورت فوری و مهم برای همه است.

وزیر امور خارجه کشورمان ثبات و امنیت منطقه و کشورهای همسایه را خواست همیشگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان همواره اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط و همکاری در همه زمینه‌ها هستند.