به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری از عدم ارائه ترجمه متن توافق هسته ای به نمایندگان مجلس انتقاد کرد.

وی گفت: علی‌رغم گذشت حدود دو هفته از توافق وین، هنوز متن ترجمه توافق در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است.

در ادامه، محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: به دلیل اهمیت و پیچیدگی متن، لازم بود در ترجمه متن توافق بازنگری دقیق‌تری انجام شود.

وی افزود: این بازنگری انجام شده و آماده است که تکثیر شود و در اختیار نمایندگان محترم قرار گیرد.

وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از روند مذاکرات هسته‌ای وین و توافق صورت گرفته، متن برنامه جامع اقدام مشترک را نیز به رئیس مجلس تحویل دادند که این متن دو روز بعد و به دلیل اشکالات موجود در ترجمه آن، به وزارت خارجه بازگردانده شد.