بیش از ۱۰ تن گوشت قرمز منجمد از کردستان به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی کردستان، کامران زیباکردار با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان دامپزشکی صدور مجوز بهداشتی صادرات انواع گوشت، دام زنده و فرآورده های خام دامی است، گفت: در راستای مطلب مذکور این اداره کل بانظارت برچرخه تولید وپرورش این اقلام نسبت به صدورمجوزهای بهداشتی برای صادر کردن آنها ازمبادی رسمی کشوراقدام می کند.

وی اظهارداشت: درچهارماهه اول سال جاری ۱۰ تن و ۵۴۰ کیلوگرم گوشت قرمزمنجمد از فرآورده های کشتارگاه صنعتی دام کردستان برای نخستین بار به کشورهای همسایه واقلیم کردستان عراق صادرشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان ادامه داد: در این مدت ۶ هزار و ۲۵۰راس گوسفندزنده، ۸۵۵راس گوساله پرواری، ۱۶۴هزار و ۹۰۰ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی، ۶۰ تن خوراک دام وطیور، ۱۸۰۰کیلوگرم ماهی قزل آلای زنده و۲۳ تن مرغ منجمد نیز به اقلیم کردستان عراق صادرشده است.

زیبا کردار ارزش ریالی اقلام صادرشده را ۹۳هزارمیلیارد ریال ذکر کردو اظهارداشت: برای دستیابی به این هدف ۴ هزار و ۹۶۹ مجوزبهداشتی صادرات توسط این اداره کل صادرشده است.

وی عنوان کرد: امیدواریم میزان صادرات باهمکاری های دوجانبه بین اداره کل دامپزشکی استان وصادرکنندگان درسال جاری روندصعودی داشته باشد.