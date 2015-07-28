سن بارداری یکی از فاکتورهای مهم بچه دار شدن/رابطه افزایش سن و سقط

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سارا مختار اظهارداشت: ناباروری به حالتی گفته می شود که زوج به مدت یک سال به صورت محافظت نشده رابطه جنسی مرتب داشته باشند، اما بارداری اتفاق نیافتد. نازایی دارای علل مختلف است که از آن جمله مشکلات مربوط به عامل مردانه، اختلالات تخمک گذاری، عوامل رحمی، عوامل لوله ای، آندومتروز و چسبندگی های لگنی و ناباروری غیر قابل توجیه است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد زوج هایی که بارور بوده و نرمال هستند از زمان تصمیم و تلاش برای بچه دار شدن تا یک سال پس از آن صاحب فرزند می شوند، افزود: تنها ۵ تا ۱۵ درصد زوج های بارور و نرمال وجود دارند که نیاز به تلاشی بیش از یک سال در جهت بچه دار شدن دارند.

این فلوشیپ ناباروری در ادامه تأکید کرد: سن یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد نظر در بارداری و بچه دار شدن زوج است که باید به آن توجه ویژه ای شود چرا که سن به عنوان یک فاکتور مستقل دیده می شود که با بالا رفتن سن یک زن، ذخیره تخمدانی و کیفیت تخمک ها نیز در وی کاهش می یابد.

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با تشریح اینکه با افزایش سن زنان، میزان ناباروری در آنها بالا رفته، درصد سقط بیشتر می شود و احتمال اینکه جنین از لحاظ ژنتیکی دچار مشکل شود افزایش می یابد، گفت: توصیه بسیار مهم ما این است که زنانی که در سنین بالای ۳۵ سال تصمیم به بارداری دارند و پس از شش ماه تلاش برای بچه دار شدن، بارداری برایشان اتفاق نیفتاد هر چه سریعتر برای تشخیص و درمان اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما شیوع ناباروری در حدود ۲۰ درصد می باشد که در مقایسه با آمار ۱۲ تا ۱۵ درصدی که سازمان بهداشت جهانی اعلام می کند، آمار قابل توجهی به شمار می رود که نیازمند در نظر گرفتن تمهیدات لازم در این خصوص می باشد.

مختار، مشکلات هورمونی را به عنوان شایع ترین دلایل تخمک گذاری نامتعادل که سبب اختلال در بارداری می شود، دانست و در ادامه افزود: روند تخمک گذاری به تعادل پیچیده ای که باید میان هورمون ها و فعل و انفعالات آنها برقرار شود بستگی دارد و هر گونه اختلال در این روند، می تواند مانع از تخمک گذاری شود.

دکتر فرناز فاطمی یکی دیگر از اعضای تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، تنبلی تخمدان را از جمله رایج ترین علل بروز ناباروری در زنان دانست و ضمن تشریح علایم آن افزود: PCO یا همان تنبلی تخمدان علایمی از قبیل اختلالات قاعدگی، پرمویی، عدم تخمک گذاری و ناباروری را بوجود می آورد که در واقع PCO شرایطی است که در آن تعادل هورمون های زنانه بهم می خورد و هورمون مردانۀ بیشتری ترشح می شود.

وی در ادامه با تشریح برخی علل ناباروری در زنان، گفت : اختلالات قاعدگی، سابقۀ درمانی یا رادیوتراپی، یائسگی زودرس، مصرف برخی داروهای هورمونی، ناهنجاری های تخمدان ها، رحم و لوله های فالوپ و... می توانند از جمله علل بروز ناباروری در زنان باشد که نیازمند مراجعه به پزشکی و آغاز درمان می باشد.

متخصص زنان و زایمان مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به عواملی که ممکن است زمینه ساز بروز ناباروری در مردان شود افزود: مردانی که در کودکی سابقۀ ضربه به بیضه را داشته اند یا به بیماری هایی چون اوریون مبتلا شده اند و یا وجود هر علتی که نشان دهندۀ احتمال وجود مشکلات اسپرمی در مردان می باشد باید در اولین فرصت جهت تشخیص و درمان به پزشک مراجعه نمایند.

فاطمی خاطرنشان کرد: آنچه در مسیر تشخیص و درمان ناباروری از اهمیت بسیاری برخوردار است، مراجعۀ همزمان زوج (زن و مرد) به پزشک و بررسی همزمان آنها می باشد.

برنامه بعدی پایان ناباروری با موضوع PCO یا همان تنبلی تخمدان، با همکاری مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، شنبه ۱۰ مرداد ۹۴ ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش می شود.

افزایش آگاهی زوجین درباره ناباروری، حفظ باروری و بررسی مشکلات پیش روی درمان در کشور اعم از مراجعه به مراکز غیرتخصصی درمان و باورهای غلط در درمان ناباروری از مهم ترین اهداف این مرکز می باشد.