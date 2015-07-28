مجموعه برگزیده جایزه شعر خبرنگاران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر چشمه به تازگی ۲ مجموعه شعر با عناوین «فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگر» و «شهریور مَرد در مرداد» را از سری کتاب های جهان تازه شعر به چاپ رسانده است.

«فلافل، عاشقانه ها و چند چیز دیگر» سروده مصطفا غنضفری و کتاب برنده جایزه شعر خبرنگاران است. این کتاب ۵۰ قطعه شعر کوتاه سپید را شامل می شود.

یکی از شعرهای این کتاب را می خوانیم:

کشتی از همین حالا

به راه افتاده است

و سکوت تو از فردا شروع می شود

از طنین پلک هایت

آن قدر هست

که راه بازگشت به خانه را

مشغول باشم

این کتاب با ۸۱ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.

کتاب شعر دیگری که این ناشر به چاپ رسانده، «شهریور مَرد در مرداد» سروده سمیرا نیک نوروزی است. این کتاب هم ۴۶ قطعه شعر سپید را شامل می شود که یکی از اشعار آن به شرح زیر است:

کودکی شده‌ام

که مُردن آدم‌های فیلم را باور کرده

و زنده شدن‌شان را در فیلمی دیگر

معجزه پیامبری می‌داند

دیگران می ترسند

لحظه ورود قطار به ایستگاه

مقابل اولین فیلم دنیا بایستم

و از روی ریل‌ها کنار نروم

این کتاب با ۸۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.