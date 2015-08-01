منوچهر اکبرلو که از فعالان عرصه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان است درباره نمایشنامه «یک سیب برای دو نفر» و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای آن به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه به دلیل داشتن زبان جهانی و موضوع آن که پیام صلح به کودکان جهان است، بدون کلام اجرا می‌شود. در این نمایشنامه از فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان نظیر گاو‌بازی اسپانیایی‌ها، فرم‌های هندی و همچنین سیرک و دلقک که به طور کلی نشانه‌هایی هستند که در جهان شناخته شده‌اند، استفاده شده است.



وی ادامه داد: قصدمان این است که در این نمایشنامه و همچنین اجرای آن با کارگردانی حمید ملاحسینی بگوییم جنگ بد است زیرا بد بودن جنگ موضوعی بدیهی است و هر آدمی به صورت ذاتی از جنگ متنفر است. بچه‌ها لازم دارند این موضوع را یاد بگیرند که چه چیزهایی باعث می‌شوند انسان‌ها با یکدیگر بجنگند.



این نویسنده و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه نمایش «یک سیب برای دو نفر» در راستای نمایش «به کفشات نگاه کن» به عنوان تجربه قبلی خود و گروه است، توضیح داد: این نمایش با کارگردانی مجید ملاحسینی و بازی آنالی شکوری، علیرضا دری و رضا بهرامی از حدود ۲۰ روز دیگر در تالار هنر در قالب اجرای عمومی روی صحنه خواهد رفت.



اکبرلو درباره اجراهای بین‌المللی نمایش «یک سیب برای دو نفر» اظهار کرد: قرار است در اواخر سال جاری این نمایش را در کشورهای اکراین و جمهوری چک روی صحنه ببریم.



زیبا موسوی طراح لباس، مینا ساوری دستیار کارگردان، میرامیر میری آهنگساز و سپیده حسینی طراح صحنه نمایش «یک سیب برای دو نفر» هستند.