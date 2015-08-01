۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۳

پیام صلح کودکان ایران با «یک سیب برای دو نفر» به گوش اروپا می‌رسد

نمایش «یک سیب برای دو نفر» نوشته منوچهر اکبرلو با کارگردانی حمید ملاحسینی که با موضوع پیام صلح به کودکان تولید می‌شود، قرار است در کشورهای اکران و چک روی صحنه برود.

منوچهر اکبرلو که از فعالان عرصه ادبیات نمایشی کودک و نوجوان است درباره نمایشنامه «یک سیب برای دو نفر» و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای آن به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه به دلیل داشتن زبان جهانی و موضوع آن که پیام صلح به کودکان جهان است، بدون کلام اجرا می‌شود. در این نمایشنامه از فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان نظیر گاو‌بازی اسپانیایی‌ها، فرم‌های هندی و همچنین سیرک و دلقک که به طور کلی نشانه‌هایی هستند که در جهان شناخته شده‌اند، استفاده شده است.

وی ادامه داد: قصدمان این است که در این نمایشنامه و همچنین اجرای آن با کارگردانی حمید ملاحسینی بگوییم جنگ بد است زیرا بد بودن جنگ موضوعی بدیهی است و هر آدمی به صورت ذاتی از جنگ متنفر است. بچه‌ها لازم دارند این موضوع را یاد بگیرند که چه چیزهایی باعث می‌شوند انسان‌ها با یکدیگر بجنگند.

این نویسنده و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه نمایش «یک سیب برای دو نفر» در راستای نمایش «به کفشات نگاه کن» به عنوان تجربه قبلی خود و گروه است، توضیح داد: این نمایش با کارگردانی مجید ملاحسینی و بازی آنالی شکوری، علیرضا دری و رضا بهرامی از حدود ۲۰ روز دیگر در تالار هنر در قالب اجرای عمومی روی صحنه خواهد رفت. 

اکبرلو درباره اجراهای بین‌المللی نمایش «یک سیب برای دو نفر» اظهار کرد: قرار است در اواخر سال جاری این نمایش را در کشورهای اکراین و جمهوری چک روی صحنه ببریم.

زیبا موسوی طراح لباس، مینا ساوری دستیار کارگردان، میرامیر میری آهنگساز و سپیده حسینی طراح صحنه نمایش «یک سیب برای دو نفر» هستند.

فریبرز دارایی

