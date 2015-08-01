به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، جی کی رولینگ که با انتشار مجموعه داستانهای هریپاتر نه تنها در دنیای ادبیات صاحب نام شد، بلکه زندگیاش نیز از این رو به آن رو شد. او با نگارش مجموعه داستانهای پرمخاطب هریپاتر و انتشار آن به بیش از ۶۵ زبان زنده و فروش ۴۰۰ میلیون نسخه از آثارش تحولی بزرگ را تجربه کرد و به فهرست ثروتمندترین نویسندگان زن پیوست.
جی کی رولینگ که این روزها پنجاهمین سال تولدش را در کنار مخاطبان و هوادارانش جشن میگیرد در رشته زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه اکستر انگلستان درس خوانده است. او در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار هریپاتر و مدرسه جادوگری را خلق کرد. این ایده که کاملاً اتفاقی و در جریان یک سفر زمینی با قطار به سمت منچستر سراغش آمد، خیلی زود روی کاغذ آمد و موجب شهرتش شد.
او در این باره میگوید: خیلی جالب است. در ایستگاه قطار نشسته بودم. خبر دادند که قطار با تاخیر به ایستگاه میرسد. در این فرصت مشغول فکر کردن شدم. حدوداً ۴ ساعت در سالن انتظار فکر کردم و ایدههایی درباره هریپاتر این پسر بچه جذاب و عینکی به سراغم آمد. آنقدر به فکر کردن ادامه دادم تا همه جزئیات کار را پیدا کردم.
وی ادامه میدهد: ایده نگارش هریپاتر درست زمانی به سراغم آمد که از همسرم جدا شده بودم و برای نگهداری از دخترم بسیار دلنگران بودم. میخواستم همه جوره از او حفاظت کنم و مراقبش باشم. این ایده درست در بزنگاه زندگی سراغم آمد و حال و احوال مرا متحول کرد. در آن شرایط بیکار بودم و باید جسیکا دخترم را به تنهایی بزرگ میکردم. پول زیادی نداشتم و تقریباً فقیر بودم. این ایده زندگی ما را نجات داد. و البته من برایش خیلی زحمت کشیدم.
رولینگ طی دهه گذشته داستانهای زیادی برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد و در تمام آنها از نیروی تخیلی به خوبی استفاده کرده است. او در چند سال اخیر علاوه بر تمرکز بر داستاننویسی برای نوجوانان پا را فراتر برده و برای بزرگسالان نیز رمانی با عنوان خلاء ناگهانی منتشر کرده است. این اثر اگر چه مانند مجموعه داستانهای هری پاتر با اقبال عمومی مواجهه نشده اما فروش قابل ملاحظهای داشته است.
جوآن جو رولینگ که او را با نام جی کی رولینگ میشناسیم سی ویکم ژوئیه سال ۱۹۶۵ متولد شد. او امروز در فهرست نویسندگانی جای گرفته که پرفروشترین کتابهای تاریخ بشر را به رشته تحریر در آوردهاند. هواداران این نویسنده طی هفته گذشته از طریق توتئیتر و صفحه شخصی او پیامهای تبریکشان را برای او ارسال کردهاند.
