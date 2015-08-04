به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقری پور بعدازظهر سه شنبه در بازدید از گمرک، پایانه مرزی و پل مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه صفر مرزی آستارا از نزدیک با وضعیت تردد اتباع دو کشور، زیر ساخت های توسعه تجارت خارجی و خط مرزی دو کشور آشنا شد.

وی در نشست مشترک با فرماندار و مدیر کل گمرک آستارا با اشاره به اهمیت ویژه این شهرستان مرزنشین گفت: ارتقای کیفیت و سرعت خدمات به مسافران و اتباع دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان و برطرف کردن موانع و مشکلات حوزه مرزی آستارا ضروری است.

باقری پور با بیان اینکه مرز زمینی آستارا از امن ترین مرزهای کشور به شمار می رود، اظهار کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا دارای ظرفیت های مناسب اقتصادی برای همکاری دو جانبه دو کشور هم مرز ایران و جمهوری آذربایجان است.

نماینده وزارت امور خارجه در استان گیلان از همکاری های مرزی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و تصریح کرد: راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان است که دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیاری با کشورمان است.

وی افزود: جمهوری آذربایجان یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران محسوب می شود و بر همین اساس، فعالیت های تجاری و مبادلات گمرکی با این کشور برای ما حائز اهمیت است.

باقری پور تلاش برای گسترش روابط تجاری و مرزی را از اولویت برنامه کاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو برشمرد و بیان کرد: بر همین اساس از قابلیت های گمرکی و مرزهای مشترک در بالا بردن سطح مراودات استفاده لازم خواهد شد.

نماینده وزارت امور خارجه در گیلان با تاکید بر ضرورت برطرف شدن برخی موانع گمرکی در بین دو کشور گفت: رایزنی های دیپلماتیک بین ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش روابط مرزی و حل موانع گمرکی ادامه دارد و طرف ایرانی زمینه های خوبی را برای توسعه تجاری و گمرکی فراهم کرده است.

وی به ظرفیت گمرک بندر مرزی آستارا در افزایش سهم تجاری کشورمان اشاره کرد و افزود: شهرستان مرزی بندر آستارا با داشتن پایانه قوی مرزی و یک گمرک فعال به عنوان یکی از مناطق مرزی و ویژه کشور مطرح است.

فرماندار آستارا نیز در این نشست، رشد و توسعه اقتصادی مرز آستارا را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید از وجود این گمرک به منظور رونق و توسعه منطقه بهره کامل را گرفت.

سیروس شفقی با بیان اینکه توان مرز و گمرک آستارا در بخش تجاری و ترانزیت بالا است، افزود: ترانزیت و افزایش صادرات می تواند زمینه مناسبی را برای درآمدی موفق و پایدار نصیب کشور کند.

وی رمز موفقیت این مرز را در بخش تجاری و ترانزیت خارجی دانست و گفت: گمرک آستارا طی دهه اخیر همواره با رشد صادرات و واردات مواجه بوده و یکی از فعال ترین مرزهای زمینی کشور به شمار می رود.

مدیر کل گمرک آستارا نیز در این نشست توانمندی های منطقه مرزی آستارا در جهش عظیم حوزه اقتصادی گیلان را موثر برشمرد و تصریح کرد: مرز آستارا حلقه اصلی اتصال کریدور شمال - جنوب است و تجهیز آن باعث تحول بزرگ در این کریدور خواهد شد.

حمید رضا محمدی به آمار بالای تردد کامیون های ترانزیتی در مرز آستارا اشاره کرد و گفت: وجود گمرک در هر شهری خصوصاً در شهر های مرزی همواره عامل پیشرفت و توسعه آن منطقه محسوب می شود و با توجه به ماهیت تجاری اش، عملکرد گمرک همواره زیر ذره بین است.

وی افزود: وجود امنیت در صادرات و واردات کالا از شاخصه های مهم گمرک آستارا است که این مرز را به کانون تردد مسافران مرزی و صادرات و واردات کالا به کشورهای خارجی هم مرز و همسایه با ایران تبدیل کرده است.