حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در تشییع «امام شهید امت» نماد وحدت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت‌خواه عصر یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم تشییع «امام شهید امت» در استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از مسئولان اجرایی، نظامی و فرهنگی استان برای برنامه‌ریزی این مراسم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در بخش‌های مختلف از جمله اعزام زائران، اعزام خدام به مشهد مقدس، خدمت‌رسانی به زائران عبوری و همچنین برگزاری برنامه‌های ویژه برای جاماندگان از حضور در مراسم تشییع انجام شده است.

وی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت افزود: یکی از محورهای مورد تأکید این است که حضور در این مراسم نشان‌دهنده حضور عموم مردم کشور باشد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با توجه به ارادت و علاقه ویژه مردم خود به این شهید بزرگوار، حضوری چشمگیر و درخور شأن داشته باشد.

مسئول جبهه مردمی انقلاب فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که علاقه‌مند به حضور در مراسم هستند اما امکان استفاده از وسیله شخصی را ندارند نیز بتوانند در این رویداد بزرگ مشارکت کنند و از ظرفیت خودروهای شخصی و امکانات موجود برای اعزام حداکثری مردم استفاده شود.

وی با اشاره به نقش مواکب استان در خدمت‌رسانی به زائران گفت: مواکب طی ایام اخیر تمام ظرفیت‌های خود را برای خدمت به مردم به کار گرفته‌اند و با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌ها نسبت به سال گذشته و همچنین در پیش بودن مراسم اربعین، نیازمند حمایت و توجه ویژه دستگاه‌های مسئول هستند.

مسئول جبهه مردمی انقلاب فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بخش فرهنگی و محتوایی نیز برنامه‌ریزی‌ها با محوریت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب انجام شده و بر حفظ اصالت مردمی مراسم، حضور اقشار مختلف جامعه، تبیین دستاوردها و مجاهدت‌های شهید، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید شده است.

وی شعار محوری این مراسم را «باقون علی العهد» عنوان کرد و گفت: این شعار دارای ابعاد ملی و بین‌المللی بوده و بیانگر استمرار راه شهدا و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

هدایت خواه همچنین با اشاره به موضوع خونخواهی شهدا افزود: مطالبه خونخواهی شهدا باید در چارچوب آرمان‌های انقلاب و مقابله با سلطه و استکبار جهانی دنبال شود و این مطالبه مردمی به تقویت جبهه مقاومت و حفظ عزت و اقتدار ملت ایران منجر شود.

وی بر ضرورت پرهیز از هرگونه حاشیه‌سازی، اختلاف‌افکنی و طرح مباحث تفرقه‌انگیز در حاشیه مراسم تأکید کرد و گفت: حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی، مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب، باید در تمامی برنامه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

مسئول جبهه مردمی انقلاب فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد حضور پررنگ جوانان و نوجوانان، استفاده از نمادهای ملی و انقلابی و نمایش وحدت جغرافیایی و فرهنگی کشور را از دیگر اهداف این مراسم برشمرد و بیان کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های نمادین مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت باید جلوه ویژه‌ای در این مراسم داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون ظرفیت اولیه اعزام حدود ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است، اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و مشارکت مردم، زمینه حضور تعداد بیشتری از مشتاقان فراهم شود.

هدایت‌خواه در پایان تأکید کرد: مراسم تشییع «امام شهید امت» فرصتی برای نمایش وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب، تجدید بیعت با ولایت و انعکاس وحدت و اقتدار ملت ایران در برابر افکار عمومی جهان خواهد بود.