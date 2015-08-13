اظهارات مقام آمریکایی در مورد تقسیم عراق غیر مسئولانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نخست وزیری عراق با صدور بیانیه ای از اظهارات ژنرال ریموند اودیرنو ابراز تعجب کرد و افزود: چنین اظهاراتی غیر مسئولانه و ناشی از عدم آگاهی از واقعیت عراق است.

در بیانیه ای که دفتر العبادی در همین رابطه منتشر کرد آمده است: عراقی ها به خاطر تقویت وحدت و دفاع از کشورشان جانفشانی می کنند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی که پیش از بازنشستگی وی برگزار شده بود، گفت: به نظر می رسد تقسیم عراق، تنها راه حل برای آینده عراق باشد زیرا آشتی میان سنی ها و شیعیان سخت است.

ژنرال اودیرنو که جمعه آینده بازنشسته می شود و قرار است ژنرال «مارک میلی» جایگزین وی شود ادامه داد: جزئیات و چگونگی تجزیه عراق به چند کشور جدید به شرایط منطقه، سران آن و دیپلمات ها بستگی دارد ولی این اتفاقی است که احتمال بروز آن وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه تقسیم عراق تنها راه حل برای پایان دادن به بحران این کشور است، گفت: آشتی شیعیان و سنی ها در عراق روز به روز سخت تر می شود و آینده عراق مثل گذشته آن نخواهد بود.