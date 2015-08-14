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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

تا هفته دولت سال آینده؛

رادار هواشناسی اردبیل بهره‌برداری می‌شود

رادار هواشناسی اردبیل بهره‌برداری می‌شود

گرمی– مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز رادار هواشناسی اردبیل تا هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر ظهر جمعه در بازدید از وضعیت احداث زیرساخت های نصب رادار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای تکمیل و تجهیز زیرساخت ها ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه خود رادار خریداری شده و تا یک ماه آینده از گمرک ترخیص می شود، اضافه کرد: تامین زیر ساخت ها از جمله مکان یابی، برج رادار، برق مورد نیاز و جاده سازی با اعتبارات استانی انجام خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به نتیجه مطلوب پدافند غیرعامل این پروژه، تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی است و سازمان هواشناسی نیز تامین بخشی از آن را عهده دار شده است.

دولتی مهر تاکید دارد که در صورت مساعدت استان و با تامین اعتبار برای تکمیل زیرساخت ها می توانیم  هفته دولت سال آینده این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

مدیر کل هواشناسی استان به تغییرات و تنوع جوی در استان اشاره کرد و متذکر شد: در چنین شرایطی ما نیازمند پایش عمودی جو هستیم تا بتوانیم سطح کیفی پیش بینی و پیش آگاهی های هواشناسی را ارتقا دهیم.

به گفته دولتی مهر نصب رادار هواشناسی برای اقلیم این استان یک ضرورت است  و راه اندازی آن به جد دنبال می شود.

کد مطلب 2883010
محمد میرزایی ناطق

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