به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر ظهر جمعه در بازدید از وضعیت احداث زیرساخت های نصب رادار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای تکمیل و تجهیز زیرساخت ها ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه خود رادار خریداری شده و تا یک ماه آینده از گمرک ترخیص می شود، اضافه کرد: تامین زیر ساخت ها از جمله مکان یابی، برج رادار، برق مورد نیاز و جاده سازی با اعتبارات استانی انجام خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به نتیجه مطلوب پدافند غیرعامل این پروژه، تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی است و سازمان هواشناسی نیز تامین بخشی از آن را عهده دار شده است.

دولتی مهر تاکید دارد که در صورت مساعدت استان و با تامین اعتبار برای تکمیل زیرساخت ها می توانیم هفته دولت سال آینده این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

مدیر کل هواشناسی استان به تغییرات و تنوع جوی در استان اشاره کرد و متذکر شد: در چنین شرایطی ما نیازمند پایش عمودی جو هستیم تا بتوانیم سطح کیفی پیش بینی و پیش آگاهی های هواشناسی را ارتقا دهیم.

به گفته دولتی مهر نصب رادار هواشناسی برای اقلیم این استان یک ضرورت است و راه اندازی آن به جد دنبال می شود.