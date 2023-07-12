تداوم هوای خنک تا آخر هفته در شهرهای اردبیل

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت دما در چند روز آینده، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی از امروز تا روز جمعه آسمان استان غالباً نیمه ابری همراه با وزش باد گاهی تند بوده و هوای خنک در استان اردبیل تداوم خواهد داشت.
وی بیان کرد: از روز پنج شنبه جو استان مجدداً پایدار خواهد بود و با کاهش میزان ابرناکی بر دمای هوا نیز افزوده خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه در روز شنبه هفته آینده به دلیل جنوبی شدن جریانات دمای هوا چند درجهای افزایش خواهد یافت، گفت: از روز یکشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار کاهش دما، وزش باد تند و بارش در سطح استان پیش بینی میشود.
کوهی خاطرنشان کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۳، طی ۲۴ ساعته گذشته در بعضی از شهرستانهای استان شاهد بارندگی بودیم که بیشترین مقدار بارندگی از شهرستان گرمی با ۶ میلیمتر ثبت شد.
وی ادامه داد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در گزارش نامه پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
نظر شما