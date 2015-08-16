موسیالرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: هیات رئیسه امروز اعلام کرد که در حال ارسال این استیضاح به کمیسیون تخصصی است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی همچنین از جلسه طراحان استیضاح وزیر اقتصاد با طیبنیا، سیف و رحمانیفضلی خبر داد و گفت: در این جلسه چهار راهکار برای حل مشکل موسسه میزان مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: طبق راهکار اول بانک مرکزی سه سرمایهگذاری که قصد خرید موسسه میزان را دارند مورد مصاحبه و بررسی قرار خواهد داد. در راهکار دوم نیز پیشنهاد داده شد بانک مرکزی خط اعتباری برای پرداخت سپردههای مردم اختصاص دهد.
ثروتی گفت: راهکار سوم نیز این بود که بانک صادرات اموال و داراییهای موسسه میزان را خریداری کرده و پول سپردهگذاران را پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در راهکار چهارم نیز آقای سیف و طیبنیا پیشنهاد دادند در جلسهای مشترک راه حل بانکی برای حل مشکل بیابند.
نظر شما