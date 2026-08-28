https://mehrnews.com/x3cVC4 ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6930709 استانها یزد استانها یزد ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶ خیابانها و میادین یزد زنده به حضور مردم متحد یزد - مردم دارالعباده و دهه نودیها ۱۸۱ شب در یزد میدانداری کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6930709 کپی شد مطالب مرتبط صالحی: ایران تضعیفشدنی نیست؛ جریان سازندگی و مقاومت ادامه دارد ۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد عرصه نبرد روایتها؛ هدف اصلی دشمن تسخیر ذهنهاست کردکوییها در صدوهشتادویکمین شب به میدان آمدند مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد گالیکشیها صدوهشتادویکمین شب را با حضور در میدان رقم زدند «جایزه هنر سال» فرصتی برای بازخوانی جریان هنر در یزد برچسبها حماسه حضور اجتماع مردمی یزد
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