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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۶

خیابان‌ها و میادین یزد زنده به حضور مردم متحد

خیابان‌ها و میادین یزد زنده به حضور مردم متحد

یزد - مردم دارالعباده و دهه نودی‌ها ۱۸۱ شب در یزد میدان‌داری کردند.

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کد مطلب 6930709

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    نظرات

    • یگانه IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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