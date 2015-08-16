آزادگان ذخایر معنوی تحول آفرینی برای جامعه امروز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی در پیامی به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، آورده است: زنده نگه داشتن رشادت ها و صلابت های آزادگان رسالت امروز ماست که می‌تواند جلوه‌هایی درس‌آموز و الگوهایی تحول آفرین برای ایران اسلامی باشد.

استاندار مرکزی در این اعلام کرده است: بیست و ششم مردادماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی یادآور ایمان راسخ بزرگ مردانی است که در برابر همه ناجوانمردی های دشمنان ایستادند و از شکنجه ‏های مزدوران بعثی هراسی به خود راه ندادند و با پایداری و استقامت بی بدیل خویش جلوه های به یاد ماندنی را از عظمت و صلابت فرزندان این مرز و بوم به نمایش گذاشتند.

وی بیان کرده است: آزادگان سرخیل پیروان مکتب امام خمینی (ره) و یادگاران شهدای گرانقدر و راویان صادق و امین سال‌های دفاع مقدس‌اند،گنجینه‌های ارزشمند میراث معنوی یک ملت و اسوه های بی بدلیل ایستادگی و آزادگی، آزاد مردانی که صبورانه رنج اسارت را تحمل نمودند و سال ها جهاد در غربت و فرياد در سكوت، پايمردي و بلنداي ايمان آنان را در خاطر قدر شناس مردم فهيم ايران اسلامي رقم زد و طاق عزتي بر فراز كشور اسلامي مان برافراشت .

استاندار مرکزی تصریح کرده است: بی‌گمان لحظه ورود آزادگان غیور این منادیان صبر و متانت و سفیران آرمان‌های ژرف انقلاب اسلامی در قلب دشمن، تبلور عینی وعده نصرت الهی برای مستضعفان و فریاد رسای مظلومیت ملت مسلمان ایران بود که با رشادت و استقامت آزادگان گرانقدر در تارک زمان طنین‌انداز شد. بی‌تردید، امروز ماییم و رسالت سنگین زنده نگه داشتن رشادت ها و صلابت های آزادگان پاکباز که ذخایر معنوی دوران اسارت را در سینه دارند که می‌تواند جلوه‌هایی درس‌آموز و الگوهایی تحول آفرین برای امروز و فردای ایران اسلامی باشد.

زمانی قمی خاطر نشان کرده است: اینجانب این روز را به همه ملت بزرگ ایران، مردم غیور استان مرکزی و به ویژه آزادگان عزیز و خانواده های مکرم آنان تبریک می گویم و در برابر عظمت مجاهدت آزادگان عزیزمان سر تعظیم فرود می‌آورم و برای این اسوه‌های غیرت و وفاداری و جلوه‌های زیبای پایداری آرزوی سلامت و توفیق دارم.