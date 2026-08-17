ربیعی: آزادگان اسناد زرین حقانیت انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ربیعی شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل و گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد:آزادگان در هنگامه نبرد، با الهام از ایمان عمیق و توکل به خداوند، در برابر ددمنشانهترین شکنجهها و فشارهای روحی و جسمی دشمن ایستادند و با فریاد «آزادگی»، عزت و هویت سرافراز ملت ایران را در اوج سختیها پاس داشتند.
وی افزود: آنان با تبدیل دوران اسارت به دانشگاه عشق و ایثار، آموختند که چگونه میتوان در سختترین تنگناها، به آرمانهای الهی و ارزشهای والای انقلاب اسلامی پایبند ماند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی، آزادگان سرافراز را نگینهای درخشان و اسناد زرین حقانیت انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: این قهرمانان، سفیران توحید در سختترین دوران اسارت بودهاند و انتقال شکوه مقاومت آنان به نسلهای آینده مورد تاکید ویژه است.
ربیعی با بیان اینکه آزادگان، نه تنها در جبهههای نبرد، بلکه در قلب سنگرهای اسارت نیز پیروزمندانه جنگیدند، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با سلب آزادی جسمانی، اراده پولادین رزمندگان را درهم میشکند اما غافل از آن بود که روح بلند آزادگان، تابعی از اراده الهی است و در برابر هیچ قدرتی جز خدا، خم نخواهد شد.
وی ادامه داد: این دلاورمردان با صبر مثالزدنی خود، دشمن را به زانو درآوردند و در واقع، دوران اسارت را به عرصهای برای نمایش اقتدار معنوی و پایداری بیبدیل ملت ایران تبدیل کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی، خاطرات آزادگان را گنجینههایی ارزشمند خواند و تاکید کرد: روایتهای صادقانه و اصیل این دلاوران، قویترین سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی است و چنانچه این گنجینهها بهدرستی ثبت و بازنشر نشوند، بخشی از تاریخ پرافتخار این ملت، در هالهای از ابهام فرو خواهد رفت.
ربیعی گفت: سند غیرت و هویت دینی و انقلابی مردم استان مرکزی تقدیم ۶ هزار و ۲۰۰ شهید معظم، ۱۶ هزار جانباز و یک هزار آزاده سرافراز است.
وی با اشاره به نقش بیبدیل آزادگان به عنوان سفیران توحید و مقاومت گفت: انتظار است این روایتهای حماسی با تمام توان برای نسلهای آینده بازگو شود تا چراغ راه هدایت آنان در مسیر پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و کیان ایران اسلامی باشد.
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