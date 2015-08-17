به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «رمز و راز ملکه» به ساختار حکومت بریتانیا و نقش کلیدی ملکه الیزابت در مناسبات پنهان سیاسی این کشور می پردازد.
این مستند به کارگردانی مهدی نقویان از تولیدات مرکز مستندسازی حوزه هنری است و مراسم رونمایی از «رمز و راز ملکه» با حضور جمعی از فرهیختگان و اهالی هنر از جمله عباس سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ و سید ضیاءالدین دری کارگران سریال «کیف انگلیسی»، مهدی نقویان کارگردان مستند و محسن یزدی مدیر مرکز مستندسازی حوزه هنری، اجرا می شود.
این برنامه ساعت ۱۷ سهشنبه ۲۷ مرداد ماه در سالن زنده یاد امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
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