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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

مستند «رمز و راز ملکه» در حوزه هنری به نمایش درمی‌آید

مستند «رمز و راز ملکه» در حوزه هنری به نمایش درمی‌آید

مراسم رونمایی رسمی از مستند «رمز و راز ملکه» روز سه شنبه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «رمز و راز ملکه» به ساختار حکومت بریتانیا و نقش کلیدی ملکه الیزابت در مناسبات پنهان سیاسی این کشور می پردازد.

این مستند به کارگردانی مهدی نقویان از تولیدات مرکز مستندسازی حوزه هنری است و مراسم رونمایی از «رمز و راز ملکه» با حضور جمعی از فرهیختگان و اهالی هنر از جمله عباس سلیمی نمین پژوهشگر تاریخ و سید ضیاءالدین دری کارگران سریال «کیف انگلیسی»، مهدی نقویان کارگردان مستند و محسن یزدی مدیر مرکز مستندسازی حوزه هنری، اجرا می شود.

این برنامه ساعت ۱۷ سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه در سالن زنده یاد امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2885313
عطیه موذن

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