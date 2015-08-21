جشنواره فیلم و عکس «مادر» پایان یافت/ معرفی برندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم و عکس «مادر» با حضور شهین دخت ملاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، هنرمندان و مدیران فرهنگی و با معرفی برگزیدگان شب گذشته ۲۹ مردادماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای مراسم فاطمه گودرزی دبیر جشنواره با خوشامدگویی به حضار گفت: وقتی دبیری این جشنواره به من پیشنهاد شد، خوشحال شدم از اینکه می توانم به بخشی از وظیفه خود در قبال مادران سرزمینم عمل کنم.

وی ادامه داد: من این کار را نشانه ای از طرف خداوند می دانم و هر چند در راه برگزاری این جشنواره نامهربانی هایی از سوی بعضی دستگاه ها دیدیم اما همه تلاشم را کردم تا با یک تیم اجرایی که تعدادشان حتی از انگشتان دست کمتر بود کار جدیدی را در حوزه سینما انجام دهم و به امید خدا سال آینده این جشنواره را به صورت بین المللی برگزار می کنیم.

نیاز به تقویت روح زنانه و مادرانه در جهان داریم

در ادامه مراسم شهین دخت ملاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تشکر از برگزارکنندگان این جشنواره و فاطمه گودرزی دبیر جشنواره گفت: جشنواره فیلم و عکس مادر موضوعی دارد که برای همه ما هم است و آن تکریم و بزرگداشت مقام مادر است. مقامی که قابل احترام ترین واژه در دنیا است.

وی ادامه داد: هر قوم با هر نژاد و مذهبی مادر را در جایگاه ویژه ای قرار می دهد زیرا مادر اساس هر خانواده ای است و ما اگر خانواده را محور و اصل هر جامعه ای بدانیم مادر نقطه مرکزی و اساسی خانواده محسوب می شود.

ملاوردی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم و عکس مادر روح زنان و مادران را در جامعه تقویت می کند، گفت: امروز با توجه به وضعیتی که جهان پیدا کرده و به خصوص خشونت ها و افراطی گری هایی که در اطراف ما و کشورهای منطقه درحال وقوع است و بیشترین قربانیان آنها کودکان و مادران هستند، ما نیاز به تقویت روح زنانه و مادرانه در جهان داریم.

وی با اشاره به اینکه جهان امروز از غیبت نگاه مادرانه رنج می برد، گفت: نقش تربیتی مادر غیرقابل کتمان است. امروز ما شاهد انواع بحران ها و مشکلات هستیم و راه فائق آمدن بر این مشکلات فرهنگ سازی است و فرهنگ سازی با تربیت نسل که در ذات مادری است صورت می گیرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه بیشتر مشکلات را اعم از بحران آب، محیط زیست و ... را می توان با تربیت و فرهنگ سازی توسط مادران برطرف کرد، گفت: امروز ما ۲۰ میلیون مادر خانه دار داریم و این مادران برای ایفای نقش خود نیاز به امنیت و آرامش در خانه و خانواده دارند تا بتوانند به وظایف تربیتی و فرهنگ سازی خود عمل کنند.

ملاوردی نقش هنر و سینما را در رشد جامعه بسیار مهم دانست و افزود: زبان هنر و فرهنگ در بستری از امنیت شکوفا می شود و هنر نیاز به امنیت دارد. جامعه به فرهنگ و هنری نیاز دارد که در آن توسعه، خلاقیت، امنیت و مسئولیت لحاظ شده باشد.

وی افزود: رشد فرهنگ در گرو پیاده سازی دولت فرهنگی است و ما امروز به دولت فرهنگی بسیار نیاز داریم زیرا دیگر فرهنگ دولتی جواب نمی دهد.

ملاوردی با اشاره به برنامه های دولت تدبیر و امید در تقویت نهاد خانواده گفت: خانواده نهاد مرجع جامعه است اما متاسفانه امروز به دلیل ابزارهای نوین رسانه ای و ارتباطی و همچنین مشکلات دیگر، مرجعیت خود را از دست داده و فردگرایی زیاد شده است.

وی ادامه داد: دولت آقای حسن روحانی برنامه های متعدی برای تقویت نهاد خانواده دارد که به بخشی از آن عمل شده اما سختی کار و شرایط دولت در داخل و مساله بین المللی باعث شد که در ۲ سال گذشته بخش کمی از این اهداف تحقق پید کند که امیدواریم در ۲ سال آینده تمامی برنامه های این بخش جامه عمل بپوشد.

ملاوردی توجه به جشنواره هایی که به تقویت نهاد خانواده می پردازند را مهم دانست و افزود: ما برای همکاری با جشنواره فیلم و عکس «مادر» در سال های آینده اعلام آمادگی می کنیم زیرا معتقدیم همه روزها روز مادر است.

الهه راستگو عضو شورای شهر نیز طی سخنانی با تشکر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: همه ما باید از جشواره ای مانند فیلم و عکس «مادر» حمایت کنیم به همین دلیل من به نمایندگی از ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد جوایز و هدایایی را به برگزیدگان اهدا می‌کنم.

تقدیر از ایران درودی

در ادامه مراسم با حضور فاطمه گودرزی و شهین دخت ملاوردی از فعالیت های ایران درودی هنرمند نقاش با اهدا نشان جشنواره و لوح تقدیر تجلیل شد.

ایران درودی بعد از دریافت جوایز خود با تشکر از برگزارکنندگان جشنواره گفت: امروز بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. من معتقدم حق انسان از خوشبختی به اندازه عشقی است که به دیگران نثار می کند.

وی ادامه داد: من ذره ذره این خاک و این ملت باهوش را دوست دارم زیرا ما کسانی هستیم که فرهنگ در تمدنمان حک شده است ما حقوق بشر را جهانی کردیم. افتخار می کنم که ایرانی هستم و اسمم ایران است.

درودی افزود: همه ما باید ایران و هنرمندان ایران را دوست بداریم زیرا هنرمندان در هر عرصه ای کارهای بزرگی کردند هرچند ضعف هایی نیز دارند و خود من نیز ضعف های زیادی دارم.

تقدیر از مادر شهید محمدرضاشفیعی

در ادامه برنامه با پخش کلیپی پیرامون شهید محمدرضا شفیعی از مادر این شهید تجلیل شد اما به دلیل اینکه مادر این شهید به دلیل بیماری نتوانسته بود در مراسم حضور پیدا کند عباس صالح مدرسه ای نشان وی را دریافت کرد.

صالح مدرسه ای به نمایندگی از مادر شهید شفیعی گفت: ایشان به همه شما سلام رساندند و از برگزارکنندگان جشنواره بسیار تشکر کردند که به یاد شهید شفیعی بودند.

وی ادامه داد: ما به همه مادران در طول تاریخ، شهدا و مادران شهدا به خصوص مادران شهدای غواص ادای دین و احترام می کنیم و برگزاری این جشنواره که در پاسداشت مقام مادر است بسیار ضروری است.

مردان همیشه نیازمند مادران و همسران خود هستند

علیرضا رئیسیان کارگردان سینما نیز با اشاره به اینکه معمولا به مراسم های اختتامیه نمی رود، گفت: تعداد جشنواره هایی که من به مراسم اختتامیه آنها رفتم به ۵ عدد نیز نمی رسد اما به مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس «مادر» آمدم زیرا مقام مادر برای من بسیار ارزشمند است.

وی درحالیکه بغض کرده و به یاد مادر مرحومش افتاده بود، گفت: قطعا پشت هر مرد بزرگی یک مادر بزرگتری بوده است و مردان همیشه نیازمند مادران و همسران خود هستند زیرا هیچ مردی در دنیا نمی تواند بدون داشتن همسر، فرزندی داشته باشد اما مادرانی را در تاریخ داریم همچون مریم مقدس که بدون همسر اما با عنایت خداوند متعال صاحب فرزندی شدند که به عنوان یکی از پیامبران عظیم الشان مردم را هدایت کرد.

کارگردان «دوران عاشقی» با اشاره به اینکه تاریخ دینی و مذهبی ما زنان بزرگی را معرفی کرده و نقش این زنان بسیار پر رنگ بوده است، گفت: حضرت زهرا (س)، حضرت خدیجه (س)، حضرت زینب (س) منشا بزرگترین تحولات تاریخی و دینی برای ما هستند و این زنان بزرگ برای همه زنان و مردان الگوهای جاودانه ای هستند و خواهند بود.

رئیسیان با اشاره به اینکه بیشتر فیلم هایش را در راستای توجه به مقام زن و مادر ساخته است، گفت: من برای ساخت یک فیلم بر اساس تصمیم قبلی عمل نمی کنم بلکه ناخداگاه و بر اساس افکارم فیلم می سازم و در این افکار آموزش ها و نقش مادر مرحومم سهم زیادی دارد زیرا مادرم از کوچکی من را با تئاتر و فیلم های خوب آشنا کرد.

وی ادامه داد: مقام مادر بسیار بالا و والاست و هیچ اتفاقی در عالم نمی افتد که مادر نقشی در آن نداشته باشد و هرگاه به واژه مادر فکر می کنیم تنها چیزی که به یادمان می آید عواطف بشری و انسانی است و وابستگی فرزندان به مادر بسیار بیشتر از پدر است.

کارگردان «چهل سالگی» با تشکر از برگزارکنندگان جشنواره فیلم و عکس «مادر» گفت: جای خالی این جشنواره کاملا محسوس بود چون ما در کشور در بسیاری از زمینه ها جشنواره های مختلفی داریم و بسیار حیف بود که درباره مادر جشنواره ای نداشتیم و من از متولیان فرهنگی تقاضا می کنم که به فکر مقام مادر و حمایت از جشواره هایی همچون فیلم و عکس مادر باشند.

مادران باید نسل آینده را مسئولیت پذیر تربیت کنند

پوران درخشنده نیز طی سخنانی گفت: خوشحالم که امروز با برگزاری جشنواره فیلم و عکس مادر فرصتی پیش آمده که به جایگاه استوار مادر توجه می شود و متاسفم که نهادهایی که باید از این جشنواره حمایت می کردند کمکی به آن نکردند.

وی ادامه داد: اگر به جایگاه مادر اهمیت ندهیم درباره فرزندان و پدران آینده دچار قصور شده ایم زیرا توجه به مقام مادر توجه به نسل آینده است و این مادران هستند که باید نسل آینده را مسئولیت پذیر تربیت کنند به همین دلیل باید از کسانی که برای مقام مادر فیلم می سازند، حمایت شود.

دولتمردان از جشنواره فیلم مادر حمایت کنند

در ادامه رویا تیموریان نیز گفت: جشنواره فیلم و عکس «مادر» فرصتی برای کشف استعدادهای فرزندان است و امیدوارم این جشنواره در سال های آینده با حمایت های نهادهای فرهنگی باشکوه تر برگزار شود.

وی خطاب به ملاوردی گفت: دولتمردان و نهادهای دولتی باید کمک بیشتری به چنین جشنواره هایی کرده و از آنها حمایت کنند زیرا حمایت از چنین جشنواره هایی حمایت از خود ما است و همه دولتمردان قطعا مادران محترمی داشته و دارند.

ای کاش همه ما روزی عاشق شویم

مریم نشیبا گوینده رادیو و تلویزیون نیز در بخشی از این مراسم گفت: جشنواره فیلم و عکس «مادر» به مدیریت یک مادر برگزار شد و انگار دبیر این جشنواره مانند مادر با کمترین امکانات بیشترین بهره را برده و جشنواره بسیار خوبی هم برگزار کرده است.

وی ادامه داد: اینجا آمده ام تا از همه تشکر کنم زیرا این جشنواره کار بسیار بزرگی کرده است و مقام کسی را بزرگ داشته است که سمبل عشق و محبت است و همین جا آرزو می کنم که ای کاش همه ما روزی عاشق شویم.

برای جهانی بهتر نیاز به مادرانی بهتر داریم

کتایون ریاحی بازیگر سینما و رییس بنیاد کمک نیز که در این مراسم حضور داشت گفت: جشنواره فیلم و عکس مادر فرصتی است که ما به تبلیغ کارهای انسان دوستانه و کمک به دیگران بپردازیم. باید از فاطمه گودرزی که با پایمردی این جشنواره را برگزار کرد تشکر و قدردانی کنیم. این جشنواره یک شروع بزرگ برای بزرگداشت مقام مادر است.

ریاحی افزود: به خانم ها و مادران پیشنهاد می کنم که اگر از همسران، پدران و یا شوهران خود ناراضی هستند در عوض پسرانشان را به شکلی تربیت کنند که دوست دارند با آنها رفتار شود تا جهانی بهتر داشته باشیم. ما برای جهانی بهتر نیاز به مادرانی بهتر داریم و هر فری که در این راه می تواند کمک کند باید قدم بردارد.

وی با اشاره به اینکه امروز کودکانی هستند که نیاز به کمک های مختلف دارند، گفت: ما در بنیاد کمک توانستیم ۵۰ نفر از کودکانی را که مشکل حلزونی گوش داشتن، درمان کنیم و ۳۰ نفر نیز در نوبت این کمک ها هستند. این امر نشان می دهد که هرکاری با کمک خدا و همت خودمان و یاری به دیگران میسر است.

آیا اهمیت مادر کمتر از موضوع بسیاری از جشنواره های دیگر است؟

ماهایا پطروسیان عضو هیات انتخاب جشنواره نیز طی سخنانی گفت: جشنواره های زیادی در کشور با موضوع های مختلف برگزار می شود اما تعجب می کنم که چرا زمانی که نام جشنواره «مادر» مطرح شد گروهی تصور کردند که نیازی به برگزاری این جشنواره نیست. آیا اهمیت مادر کمتر از موضوع بسیاری از جشنواره های دیگر است؟

وی ادامه داد: از سویی دیگر ما جشنواره ملی که با حضور فیلم های کوتاه برگزار شود کم داریم و جشنواره فیلم و عکس «مادر» می تواند به فرصتی برای دیده شدن فیلم های کوتاه تبدیل شود. در این جشنواره من و همکارانم ۴۰۰ فیلم کوتاه دیدیم که بیش از ۱۰۰ اثر بسیار خوب و فیلم های قابل دفاعی بودند.

حاشیه ها:

این مراسم با استقبال علاقمندان و سینماگران برگزار شد و در آن افرادی همچون شهین دخت ملاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، الهه راستگو عضو شورای شهر، ایران درودی، مهدی مسعودشاهی، محمد آفریده، پوران درخشنده، علیرضا رئیسیان، محسن رجب پور، کتایون ریاحی، مریم نشیبا، ماهایا پطروسیان، اشکان خطیبی، بهرنگ دزفولی زاده، حمید مظفری، مهوش وقاری، محسن قاضی مرادی، ماهان حیدری و ... حضور داشتند.

اجرای برنامه را امیرحسین مدرس بر عهده داشت. در بخشی از مراسم نیز فیلمی در ستایش مقام مادر به کارگردانی ماهان حیدری با بازی علی اصغر شهبازی، مهناز افشار و علی شادمان به نمایش درآمد. در این مراسم قطعات موسیقی نیز نواخته شد.

برگزیدگان جشنواره فیلم و عکس «مادر» به این شرح معرفی شدند:

بخش انیمیشن

تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به انیمیشن «درخت» ساخته ساره شفیعی پور اهدا شد.

بخش مستند

جایزه ویژه داوران: تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم مستند «بی بی تولدت مبارک» به کارگردانی حامد نوبری اهدا شد.

بهترین فیلم مستند: تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم مستند «زنده ام زندگی» به کارگردانی محمد صفا اهدا شد.

بخش تجربی

جایزه ویژه: تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به مجموعه فیلم های تجربی «درگاه سوگ»، «شهر آسفالت» و «قطره ای روی سنگ داغ» به کارگردانی یاسمن حسنی اهدا شد.

تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم تجربی «بوی بودنت نباشد» به کارگردانی سیف الله یزدانی اهدا شد.

بخش داستانی

دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم داستانی «باد چیزی خواهد گفت» به کارگردانی علی مردمی اهدا شد.

دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم داستانی «مادرهای برفی» به کارگردانی پیمان نهان قدرتی اهدا شد.

تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم داستانی «پانصد مثقال طلا» به کارگردانی شهرزاد دادگر اهدا شد.

بخش مادران فیلمساز

تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم «مهمان ویژه» به کارگردانی زهره معتمدی اهدا شد.

بهترین فیلم جشنواره با موضوع مادر

تندیس، دیپلم افتخار، جایزه نقدی و یکسال پخش از طریق پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به فیلم «مسافر» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان اهدا شد.

برگزیدگان بخش عکس

در بخش عکس هیچ اثری شایسته تقدیر نبود و از محمدعلی مریزاد، حسین قشمی و مهدی عباسی به پاس توجه به مادر در آثارشان با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.