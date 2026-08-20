پرواز اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان واژگونی ون در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی وقوع این حادثه، اورژانس هوایی وارد عمل شد و با انجام عملیات انتقال هوایی، دو مصدوم خانم ۱۷ و ۲۵ ساله را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت سرعت در انتقال مصدومان حوادث ترافیکی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی نقش مؤثری در تسریع روند انتقال مصدومان و دسترسی آنان به مراکز درمانی تخصصی دارد.

قدیمی خاطرنشان کرد: این حادثه فوتی نداشت و در مجموع ۱۰ نفر مصدوم شدند که اقدامات امدادی و درمانی لازم برای آنان انجام گرفت.

گفتنی است واژگونی ون صبح امروز در محدوده بیمارستان فاطمیه شبستر رخ داد و اورژانس هوایی برای انتقال دو تن از مصدومان این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز به پرواز درآمد.