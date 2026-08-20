  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

پرواز اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان واژگونی ون در شبستر

پرواز اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان واژگونی ون در شبستر

تبریز- رئیس اورژانس آذربایجان شرقی، از اعزام اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه ون در شبستر خبر داد و گفت: این حادثه که صبح امروز رخ داد، ۱۰ مصدوم داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی وقوع این حادثه، اورژانس هوایی وارد عمل شد و با انجام عملیات انتقال هوایی، دو مصدوم خانم ۱۷ و ۲۵ ساله را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت سرعت در انتقال مصدومان حوادث ترافیکی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی نقش مؤثری در تسریع روند انتقال مصدومان و دسترسی آنان به مراکز درمانی تخصصی دارد.

قدیمی خاطرنشان کرد: این حادثه فوتی نداشت و در مجموع ۱۰ نفر مصدوم شدند که اقدامات امدادی و درمانی لازم برای آنان انجام گرفت.

گفتنی است واژگونی ون صبح امروز در محدوده بیمارستان فاطمیه شبستر رخ داد و اورژانس هوایی برای انتقال دو تن از مصدومان این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز به پرواز درآمد.

کد مطلب 6922373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها