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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

روایت رادان از عملیات پلیس در ۴۸ ساعت گذشته

روایت رادان از عملیات پلیس در ۴۸ ساعت گذشته

فرمانده کل انتظامی، به تشریح عملیات پلیس در ۴۸ ساعت گذشته پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته، پلیس با اجرای طرح های ارتقای امنیت در سطح کشور، همزمان در موضوعات دارای اولویت از جمله مبارزه با سوداگران مواد مخدر، قاچاقچیان سوخت و سلاح غیر مجاز و...، توفیقات خوبی حاصل نمود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در ادامه بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

کد مطلب 6922409

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