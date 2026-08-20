به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی با هشدار نسبت به برگزاری مراسم، جشنها و رویدادهای فاقد مجوز گفت: هرگونه برنامهای که مغایر با ضوابط قانونی و شرعی باشد، ممنوع است و دستگاه قضایی با جدیت از شکلگیری و برگزاری این برنامهها جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: برخی افراد در فضای مجازی با انتشار فراخوان، اقدام به دعوت برای برگزاری گردهماییها و جشنهایی در کافهها، تالارها، باغمجموعهها و دیگر اماکن عمومی میکنند که در جریان آن شئونات اسلامی و هنجارهای قانونی، عرفی و اخلاقی به صورت علنی نقض میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس ادامه داد: گزارشهای ضابطان، آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین گزارشهای مردمی درباره این موارد به دادستانی ارسال و پس از آن، پرونده قضایی تشکیل و روند رسیدگی با سرعت در دستور کار قرار میگیرد.
میرحاجی تأکید کرد: برخورد قضایی تنها متوجه افراد حاضر در این مجالس نخواهد بود، بلکه مدیران اجرایی، بانیان و تمامی افرادی که در شکلگیری و هدایت این برنامهها نقش داشتهاند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی با اشاره به مسئولیت اماکن میزبان این برنامهها گفت: باغمجموعهها، کافهها، تالارها و سالنهای اجتماعاتی که بستر وقوع چنین جرایمی را فراهم کنند، مطابق مقررات پلمب و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
دادستان شیراز همچنین از برخورد با فعالان فضای مجازی که در برگزاری این برنامهها نقش دارند خبر داد و گفت: اشخاص، صفحات و کانالهایی که با انتشار فراخوان، تبلیغات، فروش بلیت یا دعوت عمومی زمینه برگزاری برنامههای غیرقانونی را فراهم کنند، پرونده قضایی خواهند داشت و صفحات متهمان نیز مسدود میشود.
میرحاجی تصریح کرد: این برخورد حتی در مواردی که مراسم غیرقانونی پیش از برگزاری متوقف شود نیز نسبت به دعوتکنندگان و عوامل مؤثر در برپایی آن اعمال خواهد شد.
وی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی خارج از نوبت به این جرایم خبر داد و افزود: دستگاه قضایی استان فارس ضمن حمایت از نشاط اجتماعی ضابطهمند و فعالیتهای فرهنگی و هنری در چارچوب قانون، اجازه نخواهد داد برنامههای ساختارشکنانه به حریم اخلاقی خانوادهها و عفت عمومی جامعه آسیب وارد کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در پایان از شهروندان خواست در راستای نظارت همگانی و صیانت از حقوق عمومی، موارد تخلف و تجمعهای غیرقانونی را از طریق سامانه اعلامشده و شماره پیامکی ۱۰۰۰۴۹۹۶ گزارش کنند.
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