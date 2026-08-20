پرونده قصاص جوان بوشهری با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آرامی اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ صلح، گذشت و سازش و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و اعضای شورای حل اختلاف، اولیای دم یک پرونده قصاص نفس با بزرگواری از حق قانونی خود گذشت کردند.

وی افزود: این پرونده مربوط به جوانی بوشهری بود که پس از طی مراحل قانونی، به قصاص نفس محکوم شده بود؛ اما با پیگیری‌های مستمر معاونت توسعه حل اختلاف استان، برگزاری نشست‌های متعدد و گفت‌وگو با خانواده‌های طرفین، زمینه برای جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان بوشهر ادامه داد: در این مسیر، همکاری و تلاش‌های حسینی از فعالان اجتماعی و تحریری از خیرین نقش مؤثری در ایجاد زمینه صلح و سازش داشت.

آرامی با قدردانی از حمایت‌های مردم نوعدوست ایران و خیرین گفت: کمک‌های مردمی و مشارکت خیرین در تأمین زمینه‌های لازم برای رضایت اولیای دم، اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه بود که سرانجام به گذشت خانواده مقتول و پایان یافتن پرونده با صلح و سازش منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: گذشت اولیای دم، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ اسلامی، دینی و ایرانی است و چنین اقداماتی افزون بر نجات یک انسان، موجب تحکیم همدلی، آرامش اجتماعی و گسترش فرهنگ سازش در جامعه می‌شود.

آرامی تصریح کرد: معاونت توسعه حل اختلاف استان بوشهر با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، مردمی و خیرخواهانه، پیگیری پرونده‌های قابل سازش را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ عفو و گذشت با جدیت دنبال می‌کند.