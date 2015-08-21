انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم انتصاب سید مجتبی موسوی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از سوی مدیرعامل سازمان صادر شد.

در متن حکم صادره آمده است: از آنجا که سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد در جهت اصلاح ساختار نظام های برنامه ریزی فرهنگی و هنرهای شهری و تولید محتوای فرهنگی در عرصه زیباسازی گام بردارد، انتظار دارد ضمن بهره برداری از تجارب موجود و نیز هم افزایی و جلب همکاری سایر معاونت ها در راستای تحقق رویکردها زیر اهتمام ورزید:

تنظیم سیاست ها و برنامه های اجرایی كوتاه مدت، بلندمدت معاونت باتوجه به چشم انداز و مأموریت ها و برنامه­ های ابلاغی سازمان

شناسایی و تعریف پروژه های فرهنگی و منظر شهری اعم از آثار حجمی، نقاشی دیواری، محتوای تبلیغات فرهنگی

اصلاح و به روزرسانی فرآیندهای اجرایی معاونت

تدوین برنامه های استراتژیك عملیاتی در سطح شهر و شركت در جلسات شورای سیاستگذاری فرهنگی

تصویب طرح های فرهنگی و هنری جهت اجرا در سطح شهر

نظارت بر اجرای برنامه های مصوب فرهنگی و هنری و پروژه های تفویض شده به معاونت

نوآوری و توسعه در زمینه های نقاشی، آثار حجمی و تبلیغات فرهنگی

ایجاد بانك اطلاعاتی هنر های شهری و مشاركت شهروندی

نظارت بر اجرای پروژه های زیباسازی و پایلوت در سطح شهر

سید مجتبی موسوی در کارنامه کاری خود مدیریت ادراه آثار حجمی معاونت فرهنگی و هنرهای شهری، دبیر هفت دوره سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شهر تهران، دبیر سه دوره از دوسالانه مجسمه های شهری و فعالیت مستمر در حوزه فرهنگی را داراست.