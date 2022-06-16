اهدای بیش از۵۰هزار جلد کتاب دانش زیباسازی برای توزیع در شهرداریها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان زیباسازی شهر تهران، آئین امضاء سند همکاری و اهدا بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب تخصصی دانش زیباسازی به سازمان دهیاریها و شهرداریها با حضور رضا صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، اسماعیل زیارتی نصرآبادی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بعدازظهر چهارشنبه ۲۵ خردادماه در سالن کتابخانه سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در این مراسم، گفت: اتفاقی که امروز اینجا رقم میخورد جریانی است که از اندیشه یک نویسنده در یک روزگاری شروع شده و احتمالا به چشم خوانندهای در روزگار دیگری برسد. این اتفاق یک مسیر طولانی است، همکاران من در سازمان زیباسازی سالها تلاش کردند و این مسیر را پیش برده و به نقطه امروز رساندهاند که امروز تقدیم و تحویل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میکنیم و درحقیقت یک مسئولیت مهم به آنها واگذار میشود.
رضا صیادی با بیان اینکه زیباسازی شهری مجموعه کامل و متنوع و متکثری از وظایف در حوزه نور و مبلمان شهری و مرمت تا حوزه تبلیغات شهری است که حوزه گستردهای است، ادامه داد: در همین مدتی که توفیق خدمت در این سازمان را داشتم، مراجعات زیادی از شهرستانها و استانهای دیگر به سازمان زیباسازی شهر تهران داشتیم که تمایل داشتند از تجربیات شهر تهران استفاده کنند و امروز روزی است که تصمیم گرفتیم تخصص و دانش و تجربه سازمان زیباسازی شهر تهران را به کمک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به اقصی نقاط کشور صادر کنیم.
صیادی در پایان با تاکید بر اینکه خوشحالم امروز چنین اتفاقی را شاهد هستیم، اضافه کرد: بیشتر خوشحالم که اندیشه تعدادی از نویسندگان خوب کشور، متخصصانی که سالها کار کردند، امروز قرار است به ثمر برسد. امیدوارم این همکاریها با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داشته باشد و ما بتوانیم دانش، تخصص و تجربه متخصصان سازمان زیباسازی شهر تهران را به همه همکاران خود در سراسر کشور منقل کنیم.
توسعه دانش و پژوهش در مدیریت شهری یک ضرورت است
اسمعیل زیارتی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره اهمیت اقدام سازمان زیباسازی شهر تهران درباره اهدا و توزیع بیش از ۵۰ هزار نسخه کتاب بین شهرداریهای کشور بیان کرد: ۱۴۰۰ شهرداری در کلانشهرها با جمعیت بیش از یکمیلیون نفر جمعیت، ۹شهرداری در شهرهای بین ۵۰۰ تا یک میلیون جمعیت، ۵۴ شهرداری در شهرهای بالای ۲۵۰ نفر جمعیت داریم که با امضای وزیر کشور منصوب میشوند؛ علاوهبراین ۵۴ شهرداری داریم که در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت فعالیت میکنند که حکمشان را وزیر کشور امضا کرده است. در مجموع ۹۸ شهرداری در مناطق شهری با بیش از۱۰۰ هزار نفر در کشور وجود دارد. ۳۷۵۰۰ دهیاری نیز در کشور داریم.
وی افزود: در خوشبینانهترین حالت ممکن، با وجود ۱۴۰۰ جامعه هدف، ظرفیت تولید محتوا و۲۹۰ عنوان کتاب، با محوریت زیباسازی شهری شاید در اختیار چند مدیریت شهری کشور قرار دارد. علم و دانشافزایی همچنین پژوهش در حوزه زیباسازی نیاز مشترک در همه مناطق شهری کشور است؛ بهعبارت دیگر شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰ نفر، بهدلیل جمعیت اندک از پژوهش در حوزه پسماند و یا زیباسازی بینیاز نیست؛ اما توان ورود به این عرصه را ندارد. نکته دیگر اینکه ورود به این عرصه توجیه اقتصادی برای این مناطق ندارد تا چنین ساختاری در اختیار داشته باشند علاوهبراین از نظر ساختار تشکیلاتی چنین اجازهای داده نمی شود که چنین تشکیلاتی ایجاد شود.
زیارتی ادامه داد: شاید در بسیاری از شهرداریهای کشور، قانون زیباسازی دست یک نفر کارشناس باشد، نه یک مجموعه و سازمان با تشکیلات و امکانات شهرداری تهران. از این منظر که نگاه کنید، شهرداری تهران و چند شهر کشور وظیفه دارند از باب مسئولیت اجتماعی؛ داشتهها، دانش و تجربه و اندوخته های خود را با سایر شهرداریهای کشور به اشتراک بگذارند. از منظر دیگر، مسائل و مشکلات کلانشهرهای کشور و شهرهای بزرگ و توانمند کشور، بیارتباط با مسائل پیرامون نیست. شهر تهران در خوشبینانهترین حالت ممکن نمیتواند به تمام شاخصهای توسعه دست پیدا کند و به پیرامون خودش بیتوجه باشد. مشکلات شهر تهران بیارتباط با مشکلات شهرستان بهارستان، رباط کریم و اسلامشهر نیست.
وی با تاکید بر اهمیت نگاه تحلیلی در شناسایی مسائل شهر تهران افزود: اگر نگاه تحلیلی به توسعه داشته باشیم و بخواهیم کشتی جمهوری اسلامی ایران را به سرمنزل مقصود برسانیم، بسیاری از مسائل و مشکلات شهر تهران را باید خارج از این شهر شناسایی و پیگیری کنیم؛ حتی در ارتباط با شهرهای استان لرستان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان وتا نقطه صفر مرزی. با این نگاه، برای توسعه شهر تهران، شهرهای استان تهران، همچنین روستاهای کشور با هدف پیشگیری از رشد حاشیهنشینی در کلانشهرها و مسائلی از این قبیل، شهر تهران و کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط و میانی، باید نسبت به پیرامون خودشان حساس باشند.
زیارتی با اشاره به شعار «تهران الگوی جهان اسلام» بهعنوان رویکرد این نهاد بیان کرد: رویکرد شهرداری تهران، فراتر از نکاتی است که اشاره کردم. اشاره شد، تهران باید نسبت به پیرامون خود یعنی جغرافیای ایران احساس مسئولیت کند و باید نقش خود را بهعنوان بزرگ خانواده شهرداریهای کشور به خوبی ایفا و اسباب بزرگی را در خودش مهیا کند. اهدا کتاب از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران، ارزشمند است که باید به آن ارج بگذاریم و تقدیر و تشکر کنیم.
وی ادامه داد: در عصر انفجار اطلاعات زندگی میکنیم و هر ۵ سال دانش بشر در این عصر متحول میشود. از ۱۰ سال پیش، نیازهای شهروندان، ارائه خدمات حتی اصنافی که در شهر کار می کنند، تغییرات شگرفی پیدا کردهاند. حتی نوع نیاز شهروندان با توسعه تکنولوژی در حال تغییر است. اگر در این عصر نتوانیم به دانش روز مجهز شویم و اگر نتوانیم متناسب با تغییرات شگفت انگیز عصر انفجار اطلاعات خودمان را به روز کنیم، نمیتوانیم پاسخگوی خوبی به نیازهای شهروندان باشیم. شهرداری از پاسخگویی به نیاز شهروندان از این منظر توسعه دانش و پژوهش در مدیریت شهری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. اجتنابناپذیر است که خودمان و شهرهای پیرامون خود را به علم روز و دانش روز مجهز کنیم و بتوانیم پاسخگوی خوبی برای شهرهای کشور و نیازهای شهروندانمان برای توسعه شهرهای کشور و روستاهای کشور باشیم.
انتشار ۲۹۰ کتاب در حوزه مدیریت شهری و زیباسازی
حمید رحمانی، معاون برنامهریزی سازمان زیباسازی شهر تهران هم ضمن ارائه توضیحاتی درمورد تاریخچه شکلگیری انتشارات در سازمان زیباسازی و سیر تحولی پژوهش در این سازمان، گفت: باتوجه به اینکه دانش زیباسازی یک دانش نوین و جدید و بینرشتهای است و نسبت به عمران، شهرسازی و ترافیک، از قدمت کمتری برخوردار است، هرازچندگاهی بنابر نیازی که وجود داشت، متخصصان، دانشجویان، بهرهبرداران و کسانی که بهنوعی درگیر زیباسازی و مدیریت شهری بودهاند، مطالعات پراکندهای در این حوزه انجام میدادند.
وی ادامه داد: همیشه این نیاز حس میشد که اینگونه موارد بهصورت متمرکز انجام شود و حداقل متولی برای مطالعات حوزه زیباسازی در شهر وجود داشته باشد؛ باتوجه به اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران بهعنوان تنها مرجع تخصصی دانش زیباسازی در حوزههای مختلف مانند منظر و مبلمان شهری، نورپردازی و دیگر مسائل حوزه زیباسازی مطرح است، حس کردیم سازمان به عنوان متولی امر میتواند این موضوع را به نوعی راهبری کند.
معاون برنامهریزی سازمان زیباسازی شهر تهران اضافه کرد: باتوجه به این نگاه، سازمان زیباسازی شهر تهران از سال ۸۹ با نگاه حمایتی کار خود را در این حوزه و با حمایت از تالیفات و ترجمههای دانشجویی و اساتید آغاز کرد. در ادامه این نیاز حس شد که حمایت صرف خیلی جواب نمیدهد؛ لذا باتوجه به اینکه تخصص زیباسازی در سازمان زیباسازی شهر تهران هم علمی و هم عملیاتی وجود دارد، خود این سازمان میتواند بهعنوان مرجع، سکاندار این مسئله باشد؛ بهنوعی تهران بهعنوان پایتخت و یک کلانشهر میتواند الگوی شهرهای دیگر باشد.
رحمانی افزود: بعد از این تصمیمگیری استراتژی و نگاه حمایتی به نگاه تولیدی از جنس محتوا تغییر کرد و تقریبا سال ۹۵ بود که مجوز نشر زیباسازی اخذ شد. از آن به بعد حدود ۲۹۰ عنوان در حوزه مدیریت شهری و زیباسازی با بحثهای تخصصی و زیباسازی منتشر شد، که حدود ۱۰۰ عنوان کتاب تا الان تولید شده است.
معاون برنامهریزی سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه به موضوعات کتب منتشر شده در انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران اشاره کرد و گفت: از این ۲۹۰ عنوان ۵۳ عنوان در حوزه دانش زیباسازی، ۳۳ عنوان ضوابط و مقررات زیباسازی و ۱۰۶ عنوان بحثهای تخصصی زیباشهری با موضوعات مدیریت و برنامهریزی و معماری و منظر شهری است. ۱۰ تا۲۰ عنوان مقاله تخصصی در حوزه زیباسازی هم خروجی همایشها و نشستهای تخصصی است که در سازمان برگزار شده است. ۳۵ اثر در حوزه تهرانشناسی، ۲۵ اثر در حوزه تهرانپژوهی و حدود ۳۰ اثر ترجمه تخصصی بحثهای زیباسازی از دیگر تولیدات نشر سازمان زیباسازی شهر تهران تا به امروز است.
رحمانی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، عنوان کرد: ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب ۷ محور را مشخصا اعلام کردند که یکی از محورها علم و پژوهش است. باتوجه به پتانسیل و اجرایی شدن این منویات و نگاه تخصصی و علمی که مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران به این مسائل دارد، این تصمیم کلید خورد که عدد، از این تجارب استفاده کنند و مسیر را به نوعی کوتاهتر کند.
معاون برنامهریزی سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه دو بحث اساسی در اجراییشدن این کار وجود داشت، اضافه کرد: یکی تامین منابع و دیگری توزیع منابع بود. در بحث اول باتوجه به تولید و مدیریت دانشی که طی این سالها در سازمان زیباسازی انجام گرفته بود، امکان تامین این منابع میسر بود. در بحث توزیع منابع هم بهترین جا برای توزیع این منابع، سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور بود که بهصورت مویرگی با تمام شهرداریهای کشور ارتباط دارند و راحت میتوانند این ارتباط را برقرار کنند.
رحمانی ادامه داد: با جلساتی که داشتیم خوشبختانه این کار اجرایی شد و امروز بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب با موضوعات ضوابط و قوانین زیباسازی و بحثهای سیما و منظر شهری، نورپردازی و مبلمان شهری به منظور توزیع در شهرداریهای سراسر کشور به سازمان شهرداریها و دهیاریها اهدا شد.
در پایان مراسم هم سند همکاری مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور امضا شد.
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