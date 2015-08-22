مورینیو: پدرو برای تعطیلات به چلسی نیامده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه مورینیو سرمربی چلسی با تمجید از تیمش در جذب پدرو او را یکی از بهترین فورواردهای جهان خواند و گفت او هم خیلی علاقهمند است تا خودش را در میدانهایی جز بارسلونا محک بزند.
آبیها که موفق شدند تا روی دست منچستریونایتد بلند شوند و این بازیکن اسپانیایی را به تیم خودشان بیاورند با قراردادی ۳۰ میلیون یورویی در روز پنجشنبه موفق به انجام این کار شدند.
در این کنفرانس خبری که دیروز در لندن برگزار شد، مورینیو با اشاره به خرید پدرو و خرید بابا رحمان از آوسبورگ گفت: این هفته ما یک دفاع چپ جوان بسیار خوب با پتانسیل بالا را جذب کردیم که به او نیاز داریم و یکی از بهترین مهاجمان دنیا را خریدیم.
سرمربی پرتغالی چلسی افزود: این بازیکن تجربه زیاد با تیمی دارد که من خیلی دوست دارم و این که او تمایل به ترک یک باشگاه عظیم را داشت، خیلی مهم است. برای بازیکنی شبیه او که محبوب باشگاه بود، و او هم باشگاه را دوست داشت، او میخواست جدا شود زیرا میخواست چیزی بیشتر را در دوران حرفهایاش تجربه کند. فکر می کنم این نشانه بلندپروازی اوست.
مورینیو افزود: پدرو میخواهد در همه بازیها به میدان برود . او سالها در کنار مسی، اینیستا و همه ستارگان بارسلونا بازی کرد و جامهای زیادی برد، اما باز بیشتر از این میخواهد. من از چنین نگرشی خوشم میآید. او آمده تا بازی کند و لذت ببرد. او برای تعطیلات نیامده و من از این موضوع خیلی خوشحالم .
سرمربی آبی پوشهای لندن گفت: من فقط میخواهم منچستریونایتد را در زمین شکست بدهم. اما اصلا نمیخواهم به مسیر دیگری بروم. کار ما تلاش برای این نیست که مانع رفتن بازیکنها به باشگاهی که میخواهند، بشویم. کار ما جذب بازیکنانی است که فکر میکنیم برای ما خوب باشند.
مورینیو در پاسخ به علاقه اش برای جذب جان استونز مدافع اورتون یا در کل یک مدافع میانی گفت تا پیش از بسته شدن فرصت نقل و انتقالها در تاریخ اول سپتامبر به همه فرصتها فکر میکند. او گفت: همه اینها به فرصتها بستگی دارد. به این که آیا می توانی کاری را که واقعا باور داری انجام بدهی یا این که موقعیت را از دست می دهی؟ بگذارید ببینیم چه میشود.
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