افتتاح ۴۵ طرح کشاورزی در ایلام/ توسعه آبیاری تحت فشار اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح شنبه به مناسبت هفته دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت ۴۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در استان ایلام افتتاح می شود.

وی بیان داشت: این طرحها در زمینه پرورش ماهی، مرغداری، آبیاری تحت فشار، برق رسانی، جاده بین مزارع و ...است که باعث بهره مندی ۷۶۱ خانوار می شود.

باردار با اشاره به اینکه افتتاح این طرحها باعث اشتغالزایی ۱۱۹ نفر به صورت مستقیم و ۳۵۷ نفر به صورت غیر مستقیم می شود، گفت: این طرحها در همه مناطق استان از اهمیت ویژه ای برای توسعه استان برخوردار هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳۶ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد که از میزان ۸۰ هزار هکتار آبی و مابقی دیم بوده که برنامه های مختلفی برای افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری اراضی آبی استان تدوین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام بیان داشت: ۵۰ هزار هکتار از دشت های ایلام احیا می شوند که این میزان زیر آبیاری تحت فشار نیز قرار خواهند گرفت و عموما در منطقه دهلران هستند که آب مورد نیاز از کرخه تامین می شود.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار هتکتار از اراضی استان نیز در قالب طرح سامانه گرمسیری آبی می شوند که این طرح نیز ملی بوده و در شهرستانهای مهران و دهلران اجرایی می شود.

بازدار افزود: ۲۰ هزار هکتار نیز از طرحهای آبی استان ایلام در بخشهای آبهای سطحی و رودخانه ای، آبی می شود و در مجموع ۱۰۰ هزار هکتار به اراضی آبی استان افزوده می شود.

استان ایلام دارای ۶۰۰ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی است

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام دارای ۶۰۰ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی است، گفت: توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان ایلام به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار گرفته چرا که راندمان بخش آب را ۷۰ درصد بالا می برد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اولویتهای اراضی آبی استان ایلام، توسعه باغات در شمال استان ایلام که این مهم برای محصولاتی مثل انگور، زیتون، پسته و ...در نظر گرفته شده است.

بازدار عنوان کرد: در نظر داریم در همین اراضی کشاورزی استان ایلام که آبی می شوند، بیش از ۱۲ هزار هکتار باغ در استان ایجاد کنیم، در حالی که هم اکنون شش هزار و ۵۰۰ هکتار باغ در استان وجود دارد و این رقم تحولی بسیار بزرگ در کشاورزی استان خواهد بود.

وی مجموع تولیدات کشاورزی استان ایلام را ۹۰۰ هزار تن عنوان کرد: علاوه بر این در بخش دامی نیز سالانه ۱۷۰ هزار تن انوع محصولات شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر، عسل، ماهی و ...در استان تولید می شود.