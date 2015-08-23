۸۲ پروژه در بخش کشاورزی خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله یوسفی، شنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امسال به مناسبت هفته دولت ۸۲ پروژه و طرح در بخش کشاورزی، دامی، صنعتی، خدماتی، عشایر، منابع طبیعی و ترویج و تحقیقات به بهره برداری می رسد.

وی با بیان این که از مجموع این تعداد ۴۶ مورد مربوط به آب و خاک، ۱۰ مورد در بخش تولیدات دامی و ۱۰ طرح در بخش منابع طبیعی است، افزود: همچنین ۹ طرح در حوزه عشایر، سه طرح در بخش ترویج و تحقیقات و مابقی نیز در بخش شیلات، صنایع کشاورزی، تولیدات گیاهی و سایر بخش ها افتتاح می شوند.

یوسفی میزان سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه ها را ۱۱۹ میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه ها برای دو هزار و ۶۷۷ نفر به صورت مسقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

وی با اشاره به این که این میزان اعتبار از محل ملی، استانی و فنی اعتباری اختصاص یافته است، اظهار داشت: از مجموع پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت ۹ پروژه در بجنورد، ۱۶ مورد در جاجرم، ۱۱ مورد در مانه و سملقان و شش مورد در اسفراین به بهره برداری می رسند.

یوسفی با بیان این که در هر کدام از شهرستان های راز و جرگلان و فاروج نیز پنج پروژه اجرا شده که در هفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، افزود: اجرای آبیاری تحت فشار، انتقال آب، کانال آب رسانی، لوله گذاری، استخر پرورش ماهی، پرورش گاو شیری، بسته بندی، پرورش ماهی و گوساله پروری از جمله این طرح ها است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری این طرح ها هفت هزار و ۵۴۴ خانوار از مزایای آنها بهره مند خواهند شد.

یوسفی با یادآوری این که در هفته دولت سال گذشته در این استان ۳۶ طرح مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: برای اجرای این طرح ها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه اظهار کرد: بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اولویت اول صنعت توسعه این استان است.

یوسفی با اشاره به دیگر برنامه های هفته دولت افزود: دیدار کارکنان سازمان جهاد کشاورزی با استاندار، امام جمعه، نماینده مردم استان در خبرگان رهبری، شرکت در مراسم گلباران مزار شهدا، ایجاد نمایشگاه مجازی معرفی توانمندی بخش کشاورزی، نشست با نخبگان و خبرگان بخش کشاورزی از جمله برنامه های این سازمان در هفته دولت است.

به گفته وی در دو سال اخیر در دولت تدبیر و امید قدم های خوبی در راستای زمینه خود اتکایی و خودکفایی در این استان برداشته شده و با اجرای طرح های محوری و اساسی، تحولات چشم گیری در عرصه تولید مایحتاج مردم ایجاد شده است.

یوسفی افزود: بخش کشاورزی خراسان شمالی ۳۱ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده اما صرفا ۱۹ درصد از ارزش افزوده استان مربوط به این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی از جمعیت ۸۶۷ هزار نفری طبق سرشماری سال ۹۰ حدود ۴۰۰ هزار نفر در قالب ۱۱۷ هزار خانوار در روستاها سکونت دارند که ۳۴۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی را با ۸۲ هزار بهره برداری راهبری می کنند.

سالانه در این استان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصول باغی، زراعی و دامی تولید می شود.