۹ پروژه عمرانی هلال احمر در هفته دولت به بهره برداری می رسد

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در راستای ارائه خدمت بهتر به شهروندان ۹ پروژه عمرانی را در هفته دولت افتتاح خواهد کرد.

وی افزود: افتتاح پد و باند آشیانه بالگرد با ۹ میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال اعتبار، احداث آشیانه بالگرد با ۱۴ میلیارد ریال و احداث ساختمان نگهداری از سگ های تجسس با چهار میلیارد ریال اعتبار از جمله پروژه های قابل افتتاح در سایت اركان شهرستان بجنورد است.

محمدی اظهار كرد: همچنین همزمان با هفته دولت استخر شیروان با ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان كرد: راه اندازی پایگاه امدادی آموزشی شهرستان گرمه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال و راه اندازی پایگاه امداد و نجات رباط قره بیل این شهرستان از دیگر پروژه های قابل افتتاح جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در هفته دولت است.

وی گفت: در شهرستان مانه و سملقان نیز سوله انبار امدادی با سه میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

محمدی افزود: پایگاه امداد و نجات تنگه راز با دو میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال اعتبار از جمله طرح های قابل افتتاح در این هفته است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح كرد: اعتبار افتتاح این تعداد پروژه عمرانی از محل اعتبارات استانی، ملی و سفر مقام معظم رهبری به استان تامین شده است.